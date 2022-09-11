Pazar günü başladı: TC kimlik numarasına göre 12.000 TL ödeme verilecek! 

Kimlik numaramıza göre verilecek olan 12000 TL ödemeleri, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Garanti Bankası Akbank Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte sizlerde ihtiyaç kredinizin başvuru yaparak hızlı bir şekilde alabilecek ve ONAY alan bu kredi başvurusu sonrasında, 12 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında Akbank ve Yapı Kredi Bankası da kendi ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar hemen ödeme yapacağını açıkladı.

Garanti Bankası kredi başvurusu

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere bu üç banka üzerinden işlem yapılacak. Garanti Bankası internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapacak olan vatandaşlarda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırabiliyor. Pazar günü dahil kredi kullanmak istiyorsanız, mobil uygulama üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hemen SMS atarak işlem yapabilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Başvurularını gerçekleştirecek kişiler, onay almaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise bireysel tc kimlik ve aylık gelirini yazarak, 4411 numarasına mesaj olarak göndermesi gerekiyor. Yapılacak olan başvurular sonrasında ihtiyaç kredisi onay alacak olan vatandaşlar, mobil uygulama kullanmaları durumunda ihtiyaç kredisine 5 dakika içerisinde kendi hesaplarına gönderebilecekleri mobil uygulamalar üzerinden kredi kullanabilmektedirler