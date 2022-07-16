Son Dakika: Asgari Ücretli olan kişilere tatil sonrasında nakit ödemeleri yapılacak! Cumhurbaşkanı açıkladı!

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar için bayram sonrasında yeni bir kredi paketi hazırlandı. Kamu bankaları üzerinden verilecek olan kredi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da onayı verilen düşük faizli kredi kampanyalarına katılarak, işlem yapabilecektir. 50000 TL kadar kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlanırken, taksit ödemelerinde ise 3 ayda bir veya iki ayda bir ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. başvuru yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank sizlere yardımcı olacak ve bu bankalar üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacaksınız.

ZİRAAT BANKASI

Asgari ücret ile çalışan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alacakları, ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup, kimlikleriyle birlikte başvuru yapabilir.

VAKIFBANK

Devlet bankası olan Vakıfbank'ta devlet destekli olarak kredilerde ilk sırada yer almaktadır. 50000 TL'ye kadar verilecek ihtiyaç kredilerinde gelir belgesi olarak işlem yapacak olan Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuruları almaya başladı. Bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurabilir ve bu bankadan ne kadar kredi onayı almak istiyorsanız o kadar kredi başvurusunda bulunarak, ne kadar sonuç aldığınızda cep telefonunuza gelecek olan mesajda, görüyorsunuz. 36 ay vadeli olarak alınacak olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sizlere sunulmaktadır.