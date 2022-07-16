Ziraat Bankası Yarından Sonra Başvuru Yapan Kişilere 10.000 TL Ödeme Yapılacak! 3 Ay Ödeme Olmayacak!

Ziraat Bankası, 10000 TL kadar ödeme yapmak için duyuru paylaştı. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası duyurdu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanmaktadır. 36 ay vadeli olarak verilecek. 10000 TL ihtiyaç kredisi sadece bireysel müşterilere verilecek kişilerin kredi notu uygun olması durumunda hesaplarına mobil uygulama üzerinden yatırılacak. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyasında, emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için kampanya başlattı.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Kamu bankası olan Ziraat bankasındaki ihtiyacı olacak olan vatandaşlar için en yakın banka şubeleri üzerinden kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlıyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgelerini yanında götürmeli. Nakit ihtiyacı olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar, haftasonu olsa bile internet bankacılığı uygulaması üzerinden banka hesapları olması veya maaş müşterisi olması durumunda kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Bankası, mobil uygulama üzerinden kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve 36 ay vadeye kadar banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek ve onaylanan krediyi istediğiniz zaman aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz. başvuru yapacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası şubeleri ve internet bankacılığı hareketinde müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka ATM'si üzerinden de kredi başvurusunda bulunabiliyor.