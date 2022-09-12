Son Dakika: Arda Turan Futbolu Bıraktı! “Hakkım Herkese Helal Olsun”

Ünlü futbolcu Arda Turan son dakika açıklaması ile gündem oldu ve dikkatleri üzerine çekti. Futbolu bıraktığını açıklayan 35 yaşındaki başarılı isim Arda Turan, yapmış olduğu açıklama ile spor gündeminin en üst sıralarında yer aldı. Bugüne kadar pek çok maça çıkarak adından söz ettiren ünlü sporcu Manisaspor, Başakşehir, Atletico Madrid Galatasaray ve Barcelona formalarını giyerek Türkiye'yi gururlandırmıştı. Peki Arda Turan kimdir, kaç yaşında, nereli, neden futbolu bıraktı, Arda Turan ne söyledi? Sizler için haberimizin devamında başarılı futbolcu Arda Turan'ın yapmış olduğu son dakika açıklaması ve başarılı ismin futbolu neden bıraktığını anlatması hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Futbolu bıraktığını açıklayarak adından söz ettiren ve spor gündemine bomba gibi düşen 35 yaşındaki futbolcu Arda Turan, bugüne kadar pek çok takımda forma giymişti. Arda Turan Galatasaray altyapısından profesyonel olmuş ve daha sonra Manisaspor, Barcelona, Atletico Madrid, Galatasaray ve Başakşehir formaları giyerek maçlarda performans sergilemişti. 35 yaşındaki futbolcu Arda Turan futbolu bıraktığını açıklarken “Herkese hakkımı helal ediyorum” dedi.

Arda Turan Veda Mesajı Yayınladı : “Zor Ama Güzel Bir Yolculuktu”

Konu hakkında bir veda mesajı da yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü futbolcu Arda Turan bu mesleğin kendisi, annesi, babası, kardeşi, eşi ve çocukları için muhteşem bir yolculuk olduğunu ifade etti. Kendini sevenlerin de bu şekilde düşünmesini umduğunu açıklayan başarılı futbolcu Arda Turan, bu yolculuğun zor fakat güzel olduğunu ifade etti. Kendisini seven, el üstünde tutan, eleştiren, oynarken değer gösteren, nefret eden ve elini üstünden çekmeyen herkese hakkını helal ettiğini belirtti.

Arda Turan kimdir, kaç yaşında, nereli, neden futbolu bıraktı, hangi takımda forma giydi?

Bayrampaşa İstanbul doğumlu olan ünlü futbolcu Arda Turan 30 Ocak 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Türk futbolcu Arda Turan 12 Eylül 2022 tarihinde futbolu bıraktığını açıklaması ile adından söz ettirmiş ve spor gündeminin en üst sıralarında rol almıştır. Türkiye Milli Takımı ve La Liga ekiplerinden FC Barcelona forması giyen başarılı futbolcu Arda Turan genellikle sol kanatta performans sergilemiştir. Bunun yanı sıra Arda Turan, forvet arkası ve sağ kanat pozisyonlarında da çeşitli görevler almıştır.

Ünlü futbolcu Arda Turan henüz 8 yaşında olduğu sırada doğduğu yer olan Bayrampaşa'da Altıntepsi Mahallesi'nde yer alan amatör bir takım Altıntepsi Makelspor’da mesleğe ilk adımı atmıştır. Futbol hayatına 1997 tarihinden ekibine kadar Altıntepsi Makerspor’da devam ettirmiş ve 12 yaşına geldiği sırada 2000 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray altyapısında 2000 yılından 2005 senesine kadar futbol oynayan Arda Turan, futbolu bıraktığını açıklaması ile sevenlerini üzüntüye boğdu.

Ünlü isim 22 Ocak 2005 tarihinde Galatasaray forması ile ilk resmi maçına Bursaspor ile gerçekleşen Türkiye kupası maçında çıkmıştır. Profesyonel olması ardından bir süre boyunca Arda Turan, Galatasaray yapısında forma giymiş ve pek çok başarıya imza atmıştır. Arda Turan 2008 senesinde 1987 ve üstü doğumlu olan 100 Yıldız futbolcu arasından büyük bir başarı olarak adından söz ettirmiş ve 8. futbolcu seçilmiştir. Bunun yanı sıra başarılı futbolcu Arda Turan 2009 senesinde Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından en popüler aktif futbolcu olarak adından söz ettirmiştir.