Senden Daha Güzel Final Bölümü Ne Zaman, Hangi Tarihte Yayınlanacak?

Eylül ayına giriş yapılması ve yeni sezonun başlaması ile birlikte yaz dönemi geride kalmış oldu ve dizilerde final kararı aldı. Fox TV ekranlarında bir süredir izleyici karşısına çıkan ve beğeni toplayan Senden Daha Güzel isimli dizi projesi final yapacağını duyurdu. 13. bölümü ile kanalda devam eden dizi projesi eğlenceli bir hikayeye sahip olmasına rağmen ekran hayatına tutunamadı. Oyuncuların ekran uyumu ile beğeni toplayan ve güçlü bir hikayeye sahip olan Senden Daha Güzel dizisi tüm bunlara rağmen düşük reyting oranları aldı ve final yapacağını açıkladı. Peki Senden Daha Güzel final mi yapacak, Senden Daha Güzel dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman yayınlanacak? Sizler için haberimizin devamında Senden Daha Güzel isimli televizyon dizisi projesinin final kararı alması ile ilgili detaylı bilgileri ve final bölümünün hangi tarihte yayınlanacağını yazdık.

Kanal, Senden Daha Güzel dizisinin final yapacağını diyordu ve 14. bölümün 17 Eylül Cumartesi akşamında yayınlanarak ekran hayatına son vereceği açıklandı. Dizi hayranları kanalın yapmış olduğu bu açıklamalara ise sosyal medya hesapları üzerinden isyan etti ve kanalın almış olduğu bu karar öfke ile karşılandı. Pek çok izleyici grubu Senden Daha Güzel isimli televizyon dizi projesini ekranlarda eğlenerek izleyebildiklerini ve projenin tutulduğunu belirtirken final yapma kararını ise mantıklı bulmadıklarını yazdı. Seyirci grubu “Yazıklar olsun Fox TV” diye yorum yaparken Fox TV ise almış olduğu bu karar ile şaşırtmadı.

Bir grup izleyici ise bu durumun belli olduğunu yazarken Senden Daha Güzel dizisinin final yapmasının arkasındaki nedenin dizinin gün değiştirmesi olduğunu belirtti. Senden Daha Güzel dizisinin yayınlandığı günün değiştirilmesinin bir hata olduğunu belirten izleyici grubu kanalın hatası yüzünden izlenme oranlarının da düşük geldiğini belirtti.

Salı akşamlarında yaz döneminde televizyon ekranlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkan Senden Daha Güzel isimli dizi projesi bir dram yapımı olan Kusursuz Kiracı isimli projenin yayın hayatına başlaması sonrasında gün değişikliğine gitmişti. Salı akşamından cumartesi akşamına kaydırılan proje daha sonra izlenme oranlarının hayal kırıklığına uğratması sebebiyle final yapacağını duyurdu. Kusursuz Kiracı dizisinin yayın hayatına başlamasının yanı sıra Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi iki güçlü rakibin de yeni sezona başlaması ile beraber Senden Daha Güzel final kararını duyurdu ve izleyici kaybının arttığını açıkladı.

Burak Çelik ve Cemre Baysel gibi iki başarılı ve sevilen oyuncunun ekran uyumu her ne kadar güçlü olsa da dizi final yapacak olması sebebiyle hayranlarını üzüntüye boğdu. İzleyici grubu Burak Çelik ile Cemre Baysel ikilisini ekranda gördüğü zaman mutlu oluyor ve söz konusu diziye severek izliyordu.

Senden Daha Güzel dizisinin setinden bir aşk çıktığı da öğrenilmiş ve Aslı Turanlı ile Burak Çelik'in sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenilmişti. İkili öncelikle beraber görüntü vermiş daha ve daha sonra aşk haberi doğrulanmıştı. Aşklarını gizlemeden yaşayan Aslı Turanlı ile Burak Çelik ikilisi magazin gündeminin üst sıralarında bu haber ile gündemde yer aldı.

Son defa cumartesi gününde 14. bölümü ile yayınlanacak olan Senden Daha Güzel dizisi final bölümünü yayınlayarak ekran hayatını sonlandıracak ve seyirci kitlesine veda edecek.