Son dakika: Akbank resmi duyurusu! 25.000 TL ödeme verildi!

Akbank yapmış olduğu kampanya duyurusunda 25.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların hangi şartlara bağlı olması durumunda Kredi alacaklarını resmi internet sitesinden açıkladı. Akbank üzerinden yapılan kampanya duyurusu vatandaşların ilgi odağı oldu. Özellikle Para ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredilerin hızlı bir şekilde banka üzerinden alabilecekleri Bu kampanyada bireysel müşteriler tüketici kredisi adı altında alınacak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini oturdukları yerden başvurularını gerçekleştirerek kullanabilecek.

İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte vatandaşlar 5 dakika içerisinde onay alabilecekleri bu kampanyaya SMS atarak başvuru yapabiliyor.

Kredi boşluk t.c kimlik numaranızı yazarak 44 25 numarasına mesaj gönderirseniz akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. Gönderilecek olan mesaj ücretli mesaj olmaktadır. Eğer mesaj atarak Ücret ödemek istemiyorsanız bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve kredi başvurunuzu bu şekilde ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Sms ile ve internet sitesi üzerinden başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar nakit ihtiyaçları olması durumunda en yakın banka şubesine giderek krediyi kendi hesaplarına yatırabilmektedir. Akbank şubelerine giderek sadece kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek Kredi kullanabilirsiniz.

Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru

Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda banka şubesine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Banka hesabı ile alacakları şifreyi Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak kullanabilir ve buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularında Bu banka üzerinden hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

Akbank üzerinden yapılan kampanyaları ve güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız banka şubelerine gitmeden Akbank resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.