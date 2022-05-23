Zor durumda olanlara nakit imkanı! Ziraat Bankası ve PTT üzerinden ödeniyor

Ziraat Bankası ve PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Zor durumda olan ve kredi kullanmak isteyen kişileri verilecek olan bu nakit kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişileri hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası ve PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi hızlı bir şekilde alabilmektedir. 40.000 TL'ye kadar ödenecek olan bu krediler de gelir belgesiz olarak işlem yapacak olan vatandaşlara banka hemen kredi onayı imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası ve PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 18 yaşından büyük olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sunacak olan bankalar Ziraat Bankası ve PTT üzerinden kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması veya emekli olması şarttır.

Başvuru nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine gitmeden sms ile sadece PTT üzerinden yapabiliyor. PTT yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere sonuç verecek onaylanan tutarı anında hesabınıza yatırabileceksiniz.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ise bankanın mobil uygulamasını kullanarak Acil durumlarda Kredi kullanabiliyor. İnternet bankacılığı adında verilen bu İhtiyaç kredisinde başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler naketi ihtiyaçları olması durumunda krediyi Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden veya resmi internet sitesinden giriş yaparak internet bankacılığı şubesine girdikten sonra kullanabilir.