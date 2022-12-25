Son Dakika: Akbank 70.000 TL Ödeme Yapıyor, Başvuru Yapan Kişiler Hemen Hesaplarına Ödemeler Alabiliyorlar

Akbank üzerinden 70000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesinden, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecek. Akbank 70000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde ödeyeceğini açıkladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecektir.

Akbank kredi başvurusu:

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı uygun olması durumunda başvurularını bu banka üzerinden gerçekleştirebilir.

Akbank üzerinden kredi almak istiyorsanız, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Sms ile kredi kullanacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaralarını yazıp boşluk bırakıp, 70000 yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri durumunda 24 ay vadeli kredi başvurusu gerçekleştirebilir.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise SMS ile kredi başvurusu yapmak istemiyorlarsa kredi işlemlerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 yapabilmektedir.

444 25 25 numaralı Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden banka internet sitesi üzerinden veya size en yakın Akbank şubesi üzerinden de kimliğinizle birlikte gelir belgesiz 70000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bankanın yapmış olduğu diğer kampanyalara göz atmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi kampanyaları hakkında bilgiler alabilirsiniz. Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle 70000 TL kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaş hesaplarına, kendi bankalarına taşımaları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı.