Emekliler Müjde! Bugün başvuru başladı! Yılbaşı parası için son şansınızı kaybetmeyin!

Emekli maaş alan vatandaşlar, yılbaşı parası için son dakika bir duyuru paylaşıldı. Emekli maaş alan vatandaşlar için nakit ihtiyacı olmaları durumunda kamu bankaları üzerinden verilecek olan Nakit kampanyasında son dakika haberi verildi. Emekli maaş alan herkes başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda bu kampanyalardan faydalanarak istedikleri zaman para alabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm emeklilerin Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları ile birlikte nakit imkanından faydalanabileceğini söyleyebiliriz.

Emekliye ödeme başladı:

Emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alarak yılbaşı kredisi kampanyasına katılabilir ve ilk taksitini üç ay sonra ödemeye başlayabilir.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek, internet sitesine girerek veya bankada internet bankacılığı uygulamasını kullanarak, Emekli Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlarda, emekli maaşları bu bankalar üzerinde olması durumunda emekli ödemelerinden faydalanarak 50000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunabilir.

50000 TL üzerinde nakit kredi almak istiyorsanız, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verilmektedir.

36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için sadece 50000 TL limitli krediler kullandırılmaktadır.

Bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalar haricinde borç kapatma kredisi ipotekli kredi konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, kendi resmi internet sitelerine giriş yapabilirsiniz.