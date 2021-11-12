Son Dakika, Acil Para İsteyenlere 3 Banka Birleşti ve 20.000 TL Şartsız, Gelir Belgesiz Onay Vereceğini Duyurdu

20.000 TL 36 ay vadeli kredi veren bankalar hangileridir? 20.000 TL hızlı kredi almak isteyenler için hazırladığımız bu haberimizde kolay kredi almak ve başvuru şartları hakkında bilgi almak istiyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz. 20 bin TL kredi nasıl alınır, hangi bankalar hızlı başvuru imkanı tanıyor sizlere bahsedeceğiz.

İhtiyaç kredisi bankaların kendi şartlarına göre ve uyguladıkları politikalara göre belirli limitlerde verilen kredilerdir. Sizlerde eğer 20.000 TL kredi almak istiyorsanız bankaların ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. İhtiyaç kredileri bankaların şartlarına uygun olarak başvuru yapan müşterilere verilmektedir.

Eğer 20.000 TL kredi almak istiyorsanız ve kredi notunuz yüksek ise aynı gün içinde onay alabilir ve hatta hızlı krediler sayesinde hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Banka borçlarınızda gecikmeniz varsa, kredi şartlarınız uygun değilse maalesef kredi alamazsınız.

Bu durumda bankalar sizlere sadece kredi kartı vermek isteyecektir. Şimdi sizlere 20.000 TL hızlı kredi veren bankalardan 36 ay vadeli kredi nasıl alırsınız bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

ING Bank 20.000 TL 60 Ay Vadeli Kredi Kampanyası

İhtiyaç kredilerinde kişilerin başvuru sonrasında kredi notuna göre faiz uygulayan bankalardan birisi de ING Bank’tır. Bu bankadan 20.000 TL kredi kullandığınızda 36 ay vadeli olarak kredi imkanı tanınmaktadır. Kredi başvurusu yaptığınız zaman sizlere hemen sonuç gelecektir. ING kredi başvurusu için resmi internet sitesi olan www.ing.com.tr adresine girerek 20.000 TL krediyi kullanabilirsiniz. Ayrıca banka şubelerine giderek veya internet bankacılığını kullanarak da kredi kullanmanız mümkündür. ING ihtiyaç kredisinde kredi kullanımı sonrasında banka size 6 ay vadeye kadar erteleme imkanı da verecektir.

Vakıfbank 20.000 TL 60 Ay Vadeli Kredi Kampanyası

Vakıfbank üzerinden 20.000 TL kredi almak istiyorsanız banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredinizi onaylatabilirsiniz. Banka şubelerinden kredi başvurusu yapılmaktadır. Kredi kullanacak olan kişinin kredi notu 1100 ve üzerinde, sigortalık durumu ise 12 ay kesintisiz olduğu zaman 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınız zaman ayrıca banka sizin diğer banka borçlarınızı kapatmak içinde krediler verecektir. Vakıfbank 20.000 TL kredi başvurusu yapmak için bankadan maaş alan müşteriler sadece internet bankacılığını kullanarak şubeye gitmeden kredi kullanabilirler.

İş Bankası 20.000 TL 36 Ay Vadeli Kredi Kampanyası

İş Bankası üzerinden de 20.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır. Bu bankada bir hesabınız varsa ve internet şifresi oluşturduysanız İş Cep uygulamasına girerek kredi başvurusunu yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen anında hesabınıza atabilirsiniz.

İş Bankası 20.000 TL kredi başvurusunda 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapılmaktadır. Kredi için banka şubesine giderseniz banka sizden gelir belgesi isteyecektir. 3 aylık sigortanızın ve gelir belgenizin olması durumunda yaptığınız başvuru olumlu olursa aynı gün içinde şubelerden kredinizi kullanacaksınız.