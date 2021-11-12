Küresel Güney'de İklim Kırılganlığı COP26 Eylemini Talep Ediyor

İklim değişikliğinin gazabına karşı en savunmasız uluslardan insanlar, iklim acil durumunu körükleyen zengin ülkelerden acil eylem ve tazminat talep etti. Küresel Güney'de iklim krizinin en kötü etkileriyle karşı karşıya kalan ülkeleri savunan 55 ülkeden oluşan İklime Duyarlı Forum, dünya liderlerine iklim krizi yoğunlaştıkça kelimelerin artık yeterli olmadığını söyledi.

Bangladeş'ten Abul Kalam Azad düzenlediği basın toplantısında, "Bu küresel bir adalet meselesi çünkü en yoksullar ve en savunmasız olanlar açık ara en çok etkilenenler ama aynı zamanda [iklim değişikliğinden] en az sorumlu olanlar" dedi.

Bangladeş, ortaya çıkan iklim felaketinden şimdiden acı çekiyor. 2050 yılına kadar Güney Asya ulusunun kıyı şeridinin yaklaşık yüzde 17'sinin deniz seviyeleri yükseldikçe sular altında kalacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 30 milyon insan iç bölgelere taşınmak zorunda kalacak - tahminen altı milyonu zaten var.

Krizden muzdarip bir başka ülke de, iklim değişikliği nedeniyle tahminen iki milyon insanın açlıkla karşı karşıya kaldığı Kenya. Tahminler, sıcaklığın 2050 yılına kadar 2,5 santigrat derece yükselebileceğini ve Doğu Afrika ülkesinde gıda üretimini daha da mahvedebileceğini gösteriyor.

Kenyalı iklim aktivisti Elizabeth Wathuti, "COP26'da uğruna savaşılacak çok şey var ama en önemlisi buradayız çünkü COP26'da alınacak kararların tehlikede olduğu yaşamlar ve geçim kaynakları için savaşıyoruz" dedi. Dünya liderlerine mesajı şuydu: "Geciktiğiniz her an, daha fazla insan acı çekecek."

Gelişmiş ülkeler, Sanayi Devrimi'nden bu yana Dünya atmosferinde sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 80'ini üreterek iklim krizinden büyük ölçüde sorumludur. Etiyopya, Vietnam, Maldivler ve Filipinler'i de içeren İklime Duyarlı Forum üyeleri, liderlerin COP26'nın nihai belgesinde bir "Glasgow Acil Durum Paktı" için yazılı olarak açıkça taahhütte bulunmaları gerektiğini söyledi.

Bu, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar dolar sağlanmasını içerecektir. Zengin ülkeler bu mali taahhüdü on yıl önce verdi, ancak şimdiye kadar iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelere ulaşmada başarısız oldu.

Forum üyeleri ayrıca ulusların gaz emisyonlarını azaltmak için daha güçlü hamleler yapmasını talep etti. En kötü iklim felaketlerini önlemeye yönelik 1.5C sıcaklık artışı kriteri, bunu başarmak için yalnızca sekiz yıl kala hızla ortadan kalkıyor.

Climate Action Tracker grubu tarafından hazırlanan bir raporda, bu hafta dünyanın dört bir yanındaki ulusların mevcut vaatlerine göre sıcaklıkların yüzyılın sonuna kadar 2,4 derece artacağı belirtildi. Uganda'dan Vanessa Nakate, “2.4C dünyası, benimki gibi topluluklar için bir ölüm cezasıdır” dedi. “2.4 derece toplam küresel yıkımdır, acı çekmektir, acı çekmektir, acı çekmektir. Felakettir.”

Bilim adamları, sıcaklıklar arttıkça, zaten aşırı hava olaylarının yoğunlaşacağını ve bu nedenle, bir derecelik ısınmanın her onda biri, iklime duyarlı topluluklar için yaşam ya da ölüm anlamına geldiğini söylüyor.