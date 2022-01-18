Son Dakika: 4466 Numarasına Mesaj Atan 20 Yaş Üzerinde Olan Kişilere 20.000 TL Ödeme Hesaplarına Yatacak!

44 66 numarasına mesaj atarak, 20000 TL'ye kadar ödeme alıp alamadığınızı TEB Bankasının yapmış olduğu kampanya ile öğrenebilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalara katılmak isteyen kişiler teb Bankası üzerinden 20000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsa, 44 66 numarasına mesaj atabilir.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru ile birlikte vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa bu bankanın kredi servisi olan 44 66 numarasına mesaj atarak, ne kadar onay aldıklarını görebiliyor.

Atılan mesaj sonrasında kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılarak hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldıkları görülüyor. Daha önceki banka, çalışmalarınız nasıl ödemeler yaptığınızı ve performansınıza bakılarak verilecek olan bu kredilerde ilk olarak banka kredim olduğunuza bakılacaktır. Banka kredi notu düşük olan vatandaşlar, maalesef kredi onay alamayacak.

TEB Bankası Kredi Başvurusu

Teb Bankası tarafından yapılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler cep telefonlarından mesaj kısmına girerek TC kimlik numaralarını yazarak, 44 66 numarasına mesaj atabilir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz bu başvuru sonrasında kredi onay alan kişiler, 20000 TL'ye kadar alacakları bu kredileri en yakın banka şubesinden sadece kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak kullanabilir. Sms ile kredi başvurusu yapmak istemeyen vatandaşlar ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Banka üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında da gelir belgesiz olarak kredi kullanabilmeniz için banka kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.

Banka hesabı olan vatandaşlar ise internet bankacılığını kullanarak mobil uygulama aracılığı ile online ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredi hemen hesabına yatar.