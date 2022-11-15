SON DAKİKA: 2023 asgari ücretle çalışanlar için zam tutarı belli oldu! Ek zam tutarı, AGİ, ek ödeme...

SON DAKİKA: Ek zam tutarı, AGİ, ek ödeme... 2023 asgari ücretle çalışanlar için zam tutarı belli oldu! Çalışanlar ve emekliler yılda iki defa maaşlarına zam almaktadır. Geçtiğimiz temmuz ayında emeklilerin aldıkları zamla birlikte maaşları en düşüş 3.000 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Temmuz ayında enflasyon oranı ise yüzde 40 civarındaydı. Şuansa enflasyon yüzde 60 civarlarına kadar yükseldiğinden dolayı birçok emekli ve çalışan yüksek maaşlar alıp alamayacaklarını merak ediyor ve bu konuda uzmanlardan açıklama bekliyorlar.

Yetkililerden Açıklamalar Geliyor

Asgari ücret konusunda hesaplamalar yapan ve devlete bu konu hakkında görüş bildiren sendika ve oda yetkilileri ise asgari ücret konusunda beklentilerinin çok yüksek olmadığını fakat enflasyon oranı hızla arttığından dolayı fiyatların çok yükseldiğini ve asgari ücretli çalışanların bu durumdan oldukça etkilendiğini belirtiyorlar.

Onların bu fiyatların altında ezilmemesi için enflasyonla orantılı zam yapılması gerektiğini belirten kurum yetkilileri bunun oranın üzerine bir ya da iki puanlık bir ekleme yapılmasının da asgari ücretlilerin maddi durumunda büyük bir fark yaratacağını ve hem asgari ücretlileri hem de yüksek maliyetler yaratmayacağı için işverenleri sevindireceğini belirtiyorlar.

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