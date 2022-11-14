100.000 TL ödeme! Bugün başladı ve TC Kimlik Numarası Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olanlara Veriliyor

100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde, diledikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faiz oranlarından yararlanarak sizlerde kimlik numaranızın son hanesine göre, ödemelerinizi aşağıdaki bankalar üzerinden alabilirsiniz.

Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar, yapmış oldukları, kampanyalarda 100.000 TL kredi kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit ödemesinde de 90 gün ertelemeli işlem yapmaktadır. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen politikalar dahilinde işlemleri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde, diledikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. 100.000 TL kredi kullanmanız durumunda, sizlerin diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçları hesaplanarak, sizlere borç kapatma kredisi imkanı da sunulmaktadır.

BANKALAR VE KOLAY BAŞVURU İMKANI!

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz. Garanti Bankası İnternet bankacılığını kullanan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar kredilerini gelir belgesiz olarak kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden destek kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan kampanyalarda ise bankalar, sizlere düşük faizlerle kredi imkanını, banka şubelerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kullandırmaktadır. Kamu bankaları üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların özellikle 100000 TL gibi kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerini internet üzerinden yapabilmeleri mümkündür.

Sms ile başvuru yaparak, 100000 TL kredi ödemesi almak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Sms ile kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda kısa mesaj ile ne kadar kredi onay aldığınızı görebilirsiniz.