Son Dakika: 19-20 Mayıs Tarihlerinde Emekli, Memur ve Çalışan 3000 TL Ödeme Alacak. Nakit ihtiyacı için 3000 TL ödeme alacak olan kişilere, Yapı Kredi Bankası, TEB ve ING Bank destek verecek. Bu 3 banka üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, alacakları 3000 TL nakit ihtiyaç kredisi için başvurularını bankaya gitmeden de yapabilecek. ÜStelik kredi başvurusu yaptığınızda onay alırsanız, bankaya gitmeden kredi kullanma imkanı da vardır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak kredi alacak kişilere bankalardan hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. SMS ile veya bankanın internet sistemlerini kullanacaklar hemen başvurularını gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirler.

Yapı Kredi Bankası

Yapı kredi bankası üzerinden 3000 TL başvuru yapmak basit. Başvuru için SMS atılıyor. Banka SMS ile kredi başvurusu için 4411 numarasına sırasıyla BİREYSEL TC KİMLİK ve AYLIK GELİR yazmanızı istiyor. Bu şekilde gönderdiğiniz mesaj sonrasında sizlere sonuç verilir ve onaylanan tutar hesabınıza yatar. Bu paranın hesaba yatması içinde Yapı kredi mobil uygulamasını kullanmak gerekir.

TEB ve ING

TEB üzerinden başvuru için TC kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. Kredi alacak kişiler, bu şekilde işlem yapabileceklerdir. 4466 numarasına attığınız mesaj sonrasında banka 5 dakika içinde kredi sonucunu verecek onaylanan tutarı aynı gün kullanacaksınız.

ING üzerinden başvuru için ise, bankaya gitmeden ing.com.tr adresinden işlem yapabilirsiniz. Başvuru formunu doldurduktan sonra ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz. ING bank 3000 TL için 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunmaktadır.