Son Dakika: Emekli Olan Kişilere Haberler Gelmeye Devam Ediyor, Nakit İhtiyacı Olanlara 80.000 TL Ödeme Olacak

Emekli olan vatandaşlara 80000 TL ihtiyaç kredisi verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Sizlerde başvurularınızı emeklı maaş almış olduğunuz banka üzerinden hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank,

Garanti Bankası,

Denizbank,

Akbank

PTT

üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 80000 TL kadar Emekli Kredisini istedikleri zaman kullanabiliyor ve banka kredi puanına bakmadan onay alıyor. 36 ay vadeye kadar alacağımız bu nakit kredilerde, başvurularını yapacak olan vatandaşları hızlı birşekilde işlem yapacak olan özel ve kamu bankaları, emekli maaşını kendi bankasından alma şartıyla bu kredileri vermektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin banka hesapları, burada olması durumunda banka internet bankacılığını kullanarak da işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Kamu bankaları, diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımız zaman daha düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubelerinden ve bankanın internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi, onaya kapalı olmadığını görebilmektedir.

Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar da kendi hesapları üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte başvurularını, şubelere gitmeden yapabilmektedir. Özellikle, Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler kredi başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda diğer bankadaki olan borçlarını kapatan, borç transferi kredisi imkanından da faydalanmaktadır.

Ptt üzerinden başvuru yapacak olan kişiler emekli maaşını PTT üzerinden alıyorsa, başvurularını, şubelere gitmeden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 30 50 numarasına göndermesi durumunda da yapabiliyor. Ptt üzerinden emekli maaşı olan kişiler banka kredi puanı düşük olsa bile bu banka üzerinden kredi kullanabiliyor. 80000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler, PTT üzerinden işlem yapacaksa, 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabiliyorsunuz.