Son Dakika: 10 Eylül'de Başladı, Cumhurbaşkanı Daha Önce Açıklamıştı, Emekliye Ek Ödeme Haberi Gündem Oldu

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce yapmış olduğu açıklamalar ile birlikte emekli olan vatandaşlara kamu bankaları tarafından ek ödeme verileceği haberi gündem oldu. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek, onaylanan bu kredileri de hemen hızlı bir şekilde aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Emekliye ek ödeme olarak verilecek. 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında bu nakit ihtiyacı olan kişilerin şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılarak, hızlı bir şekilde kredi kullanacağını söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, dikkat!

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu üç banka üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde alacakları bu ödemelerde daha önce kredi kullanmış olsalar bile detaylı olarak değerlendirmeye girebileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şartlara uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemelerden faydalanabilmek için şubelere giderek kimlikleriyle birlikte de kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi şartlarına uygun olacak olmak kaydıyla kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere ayrıca banka 40000 TL haricinde daha yüksek limitlerde kredi imkanları sağlayacağını açıkladı.