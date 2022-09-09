Faizsiz Kredi Duyuruldu! Bankalardan 15000 TL Faizsiz Olarak Artık Nakit Kredi Alacaksınız! Süper Haber Gece Geldi

Ülkemizde kredi veren bankaların birçoğu faizle işlem yapmaktadır. Bankalar size verdikleri kredi ürünlerinde üzerlerine faiz koyarak para kazanırlar. Faizin haram olduğu dinimizde yazmaktadır. Bu sebeple bazı bankalar islami şartlara uygun olarak müşterilerine kredi imkanı vermektedir. Sizde eğer faiz yüzünden kredi almıyorsanız, aşağıda sizler için vereceğimiz bankalardan hemen kredi onayını alabilir, anında faizsiz olarak ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Faizsiz kredi veren bankalar katılım bankalarıdır. Katılım Bankaları üzerinden müşterilerin yaptıkları tüm bankacılık işlemleri faizsiz olacaktır. Bu bankalarda diğer bankalar gibi belirli politikalara göre kredi vermektedir. Eğer kredi notunuz yoksa veya sigortanız yoksa bankalardan onay almanız zor olacaktır. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve bankalardaki kredi sicilinizde sıkıntı yoksa, katılım bankaların son yaptığı 15.000 TL kredi kampanyasına katılarak hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 15.000 TL Kredi Başvurusu

Kuveyt Türk Katılım Bankası 15.000 TL Kredi Başvurusu yapacak olan müşteriler, kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak çalışacak müşteriler de en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda hemen değerlendirmeye alınacak ve 24 ay vadeli 15.000 TL kredi size faizsiz olarak verilecektir. Katılım bankaları faiz yerine uyguladıkları oran kar payı oranı olarak bilinmektedir. Kullandığınız kredilerden para kazanılması için bankalar kar payı oranı koymaktadırlar. Faiz gibi aylık ödemelerinize eklenen bu kar payı oranları da uygun olarak müşterilere sunulmaktadır. Kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Sizde size en yakın banka şubesine evraklarınız ile giderseniz aynı gün onay almanız durumunda 15.000 TL krediyi kullanabileceksiniz.

Ziraat Katılım Bankası 15.000 TL Faizsiz Kredi Başvurusu

Kamu katılım bankası olan ve yaptıkları tüm bankacılık işlemlerinde islami şartlara uygun olarak işlem yapan bankalardan birisi Ziraat Katılım Bankası’dır. Banka şartlarına uygun olan müşterilerin tüm işlemlerini faizsiz olarak yapmaktadır. 15.000 TL kredi başvurusu yapacak olan müşteriler de kredi almak istediklerinde en yakın Ziraat Katılım şubesine gidebilirler. Ziraat Bankası normal şubelerine giderseniz, bu bankanın işlemlerini yapamazsınız. Bu yüzden sadece Ziraat Katılım Bankası şubelerine giderek işlem yapmanız gerekmektedir.

Türkiye Finans Katılım Bankası 15.000 TL Faizsiz Kredi Başvurusu

0 yerli sermaye olan Türkiye Finans Katılım Bankası, 15.000 TL faizsiz kredi veren bankalardan birisidir. En yakın Türkiye Finans şubesine giderek veya internet bankacılığı üzerinden bu bankanın kredilerine başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sonrası değerlendirmeye alınacak ve uygun olmanız durumunda aynı gün faizsiz olarak kredinizi kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler gelir durumuna göre limitler belirlenerek kredi alacaklardır.