Son dakika, 0.49 0.59 ve 0.77 faizli nakit kredi devlet destekli ödemeler yapılacak...

0.49 0.59 ve 0.77 faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan kişileri kamu bankaları tarafından yeni bir duyuru paylaşıldı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank daha önce yapmış olduğu kredi kampanyasını tekrardan gündeme soktu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank düşük faizli kredileri belirli şartları uygun olan bireysel müşterileri vereceğini açıkladı.

Ekonomik sıkıntı yaşamış olduğumuz şu son zamanlarda özellikle bankaların yaptığı kredi kampanyaları hem emekli olan vatandaşlar için hem de bireysel olan vatandaşlar için sürekli olarak kontrol edilmektedir. Acil ihtiyacı olup kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların tercih etmiş olduğu bankaların başında gelen kamu bankaları yaptıkları kampanyaları ile birlikte gündeme düşmeye devam ediyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden maaş hesabı olan ve daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeler yapan kişilere ₺5.000'ye kadar tekrardan düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirileceklerdir. emekli olan vatandaşların da Kredi kampanyalarına katılabilecekleri ve bu kredileri ile birlikte diledikleri zaman ödeme alabilecekleri Bu kampanyalarda sadece 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak 5000 TL kredi ödemesi düşük faizi verilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden sadece güncel kredi kampanyaları değil aynı zamanda bankanın yapmış olduğu borç kapatma kredisi ipotekli kredi konut kredisi ve taşıt kredisi kampanyalarında da maaş müşterilerine özel olarak faiz oranlarından yararlanarak Kredi imkanı sağlanmaktadır. Kamu bankaları üzerinden düşük faizli kredi alacak olan kişiler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve internet sitesi üzerinden şubelere gitmeden başvuru yapabilmektedir.