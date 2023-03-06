14 milyon emekli için Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir duyuru yapıldı, ek ödemeler gerçekleştirilecek...

14 milyon emekli için yapılan yeni duyuru ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm emeklilere devlet destekli faiz oranlarından yararlanmak şartı ile birlikte ay sonuna kadar kredi ödemeleri devam edeceği açıklandı. Daha önce Cumhurbaşkanı tarafından da duyurulan bu Kredi kampanyasında kamu bankaları üzerinden işlem yapabileceksiniz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve hızlı bir şekilde bu bankalar üzerinden 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz.

Devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak Kredi kullanacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda bankalardan kredi ödemeleri verilmektedir. 100.000 TL kredi kullanmanız durumunda diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız istenecek ve güncel olan kredi kartı ile birlikte güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarımızı kapatarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları Bu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi vermektedir.

14 milyon emeklinin başvurularını gerçekleştirebileceği Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hem banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara hem de internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapacak olan vatandaşlara destek ödemesi vermektedir. Kamu bankaları üzerinde hesabınızın olması durumunda emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte internet bankacılığını kullanarak da internet kredisi başvurusunda bulunabilir ve internet üzerinden almış olduğunuz kredilerde 50.000 TL 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak düşük faizli kredi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden daha değişik kampanyalara ve güncel faiz oranlarına bakmak istiyorsanız bankaların Kendi resmi internet siteleri üzerinden hem kampanyaları öğrenebilir hem de başvuru yaparak faiz oranları ile ilgili bilgi alabilirsiniz.