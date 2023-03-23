Son 5 Yıl İçinde Ev Alan Vatandaşlara En Az 5 Bin Lira Para İadesi Yapılacak!

Bilindiği üzere pandemi sürecinde milyonlarca vatandaş ev sahibi olmuştu. Evlerini alırken konut kredisi kullanan kişiler hem kredi giderleri hem de tapu giderleri kapsamında çeşitli ödemeler yapmak zorunda kalmıştı. Uzmanlar bu ödemelerin başvurulması halinde iade edilebileceğini müjdeledi. Ev sahibi olan vatandaşların iade alacağı ödemeler arasında emlak vergisi, kentsel dönüşüm tapu harcı ve ekspertiz ücreti gibi masrafların yer aldığı açıklandı.

Ev fiyatlarının giderek yükseldiği bu dönemde ev alabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Vatandaşlar çoğunlukla bankalardan kredi çekerek konut alabildi. Bu nedenle yüklü miktarda masraf yapmak zorunda kaldı. Herkes bunları ödemekten rahatsız olsa da mecburi olduğu için yaptı. Fakat uzmanlar başta banka masrafları olmak üzere pek çok ödemenin iade alınabileceğini açıkladı. Başvuru yapan vatandaşların oldukça yüksek tutarda para alma şansı olduğu söylendi. Bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler ve vatandaşların hakları tek tek açıklandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TAPU HARCI İADESİ

Evi kentsel dönüşüm sürecinden geçen vatandaşlar tapu harcı ödemelerini iade alabilirler. Bu hak, Resmi Gazete'de yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile belirlenmiştir. Kanunun 7. maddesine göre, tapu harcından muafiyet hakkına sahip olan ev sahipleri, belediyeler tarafından alınan ücret ve harçlar, veraset ve intikal vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi ödemelerden de muaf olacaklardır. Ayrıca noter harcı ve damga vergisi ödemeleri yapan kişiler de tapu harcından muaf tutulacaklardır. Bu ödemeleri yapmış olan vatandaşlar, başvuru yaparak bu ödemeleri iade alabilirler.

EKSPERTİZ ÜCRETİ İADESİ

Günümüzde bankalardan kredi çekerek alınacak konutların değerinin belirlenmesi amacıyla alınan ekspertiz ücretinin 4 bin liraya kadar ulaştığı görülmektedir. Ev sahibi olan vatandaşlar oldukça yüksek miktarda olan ekspertiz ücretini iade alıp alamayacağını merak etmektedir. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, ekspertiz ücretinin ödendiğine dair banka size bir fatura sunduysa bu ücreti iade almanız mümkün değildir ancak ekspertiz ücret faturanız bulunmuyorsa ya da bu faturanın banka adına kesilmesi durumunda başvuru yapıp, ödediğiniz ekspertiz ücretini geri alabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİ İADESİ

Ev alırken yapılan bazı masrafların iade edildiğini öğrenen vatandaşlar “Emlak vergisi geri alınır mı?” sorusu da sıklıkla araştırmaktadır. Paylaşılan bilgilere göre, emlak vergisini iade almak için bazı şartların karşılanması gerekmektedir. Bu şartlardan ilki, emlak vergisini iade almak isteyen kişinin herhangi bir gelirinin olmamasıdır. Bunun yanı sıra satın alınan evin de 200 metrekarenin altında olması zorunludur. Gaziler, emekliler, engelliler, şehit aileleri (dul ve yetimler) ve sosyal güvenlik kurumlarından aldığı aylık dışında geliri bulunmayan vatandaşların da emlak vergisinden muaf olduğu belirtilmiştir. Bu koşullara uyan vatandaşlar emlak vergisini kolaylıkla iade alabilir. Geçmişte bu koşullara uymasına rağmen emlak vergisi ödemiş olan kişiler de ev alındıktan maksimum 5 yıl içinde başvuru yaparsa emlak vergisi ödemesinin iadesi gerçekleştirilir.