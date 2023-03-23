SGK herkese çatır çutur dava açıyor! Bunu yapanların emekli maaşlarını kesip faiziyle geri istiyor!

Bunu yapanların emekli maaşlarını kesip faiziyle geri istiyor! SGK herkese çatır çutur dava açıyor! Emekli olmak vatandaşlarımızın ortak hayalidir. Ancak yatırılan prime dikkat edilmesi gereklidir. SGK primleri ödenirken güvenilir olmasına özen gösterilmelidir. Sahte sigorta yapılan birçok vatandaşın emeklilik primleri silinebilir. Vatandaşlar emeklilik hakları için sahte sigortaya başvurmuşsa tüm emeklilik primleri geçersiz sayılabilir. Bu konuda yapılan inceleme ve soruşturmaların söz konusu olduğu bilinmeli. Emeklilik hayali bulunanlar bu konuda öncelikle sıkıntılı bir durumu olup olmadığına bakmalı sonra başvurusunu yapmalı. Yoksa verilecek olan tüm hakları elinden alınabilir.

İşverenin Sahte Sigorta Uygulaması

İşverenler bazı durumlarda sahte sigorta işlemleri yapabilmektedir. Çalışan kişinin prim ödemesini düşük olarak yatırabilmektedir. Veya ödemede bulunmayarak sahte işlem gerçekleştirebilirler. Bu durumda SGK ya yanlış bilgi aktarımı yapılarak ödemeler gerçekleşmez veya düşük prim ödemesi yapılmış olur.

Bu noktada dikkat edilmesi gereklidir. Çalışanın işe giriş tarihinden itibaren primin ne kadar yattığını veya düşük prim olup olmadığını araştırması önerilmektedir. Bu sayede ileride yaşanacak problemlerin önüne geçilebilir. SGK üzerinden emekliliğiniz ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu konuda yapacağınız başvurunun şartları, alacağınız emeklilik maaşının miktarı ve şartlarını da öğrenmiş olursunuz.

Sahte Sigortaların Takibi Yoğunlaştı

SGK tarafından yapılan denetimlerde en çok yoğunlaştığı alanlardan biri sahte sigortalar oldu. Özellikle paravan şirketler kurup o şirketler üzerinden sigortalı gösterilen kişiler hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalar sonucunda çalışmayan kişiler tespit edildiğinde ciddi yaptırımlar devreye giriyor.

Emekli Maaşları Kesiliyor

Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda SGK tarafından uygulanacak yaptırım en şiddetli şekilde devreye sokuluyor. Mevzuata göre böyle bir tespit yapılması halinde ilk yapılan ödenen emekli maaşının kesilmesi oluyor. Bu durumda emekli maaşını alan kişiler maaşlarını daha alamıyorlar.

Zarar Tanzimi Yolları Uygulanıyor

SGK usulsüz bir şekilde emekli maaşı alanlara yönelik zarar tanzimi yollarını da uygulamaya sokuyor. Usulsüz bir şekilde ne kadar maaş ödemesi yapılmışsa o kişiden bu para faizi ile beraber isteniyor. Üstelik herhangi bir pazarlık, taksit imkanı da sağlanmıyor. Hesaplama yapılarak ilgili vatandaşa ödeme yapmasına dair tebligat gönderiliyor. Verilen sürede ödeme yapılmaması halinde ise icra işlemi başlatılıyor ve ödenen emekli maaşları icra eliyle vatandaşlardan faiziyle beraber tahsil ediliyor. Bu durumda vatandaşlar bir de icra masraflarını karşılamak zorunda kalıyorlar.



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