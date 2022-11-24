Her gün milyonlarca kişinin araştırdığı kataloğda özellikle otomobil ürünleri ve gamerlara özel bilgisayarlar dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle ASUS 3050 AMD Ryzen 5 5500 marka ve 8GB RTX3050 16GB Ram DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming özeliklere sahip ürünü fiyatıyla göz doldurdu.

ŞOK öyle bir indirim konfetisi patlattı ki duyan filesini alıp şubeye koşuyor. Bu defa bambaşka geliyor. Türkiye'nin en büyük zincir marketi olan ŞOK market şahane sürprizleri ardı ardına açıkladı. Araba aksesuarları ve bilgisayar ürünleri ön plana çıkarken fiyatlarda da cüzzi bir indirim yapıldığı görüldü.

ŞOK 26 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Akü 12V 60A

• Tam kapalı

• Bakımsız

• İnci Akü bayilerinde eski akü karşılığı

ücretsiz montaj yapılır

• Stok 4000 adet

Expert by Fakir Araç Ürünleri

• 500 ml

• Araç içi temizleyici, hızlı cila, yağmur kaydırıcı, buğu önleyici, torpido temizleyici, lastik temizleyici ve parlatıcı, buz çözücü

Oto Paspas

• 4 parça

• Kokusuz PVC malzeme

• Kaydırmaz taban

• Tüm araçlar için kesilip kullanılabilir

• 4 mevsim kullanılabilir

6’lı Boyama Yumurtaları

• 6 adet baskılı plastik yumurta, 2 adet boyama kalemi, 2 adet yumurta altlığı

ASUS 1650 AMD Ryzen 3 4100 4GB GTX1650 8GB DDR4 256GB SSD FreeDos Gaming PC

• AMD Ryzen 3 4100 4 Ghz 4 Çekirdek 6MB AM4 7nm İşlemci

• Asus B450 mATX anakart • Asus GTX1650 4GB Ekran Kartı

• Asus TUF Gaming GT301 Tempered Glass RGB

USB 3.2 ATX Mid Tower Kasa

• Asus 550W TUF Gaming 80+ Bronze Güç Kaynağı

• 16GB DDR4 Highvision (2X8GB) Ram

• Stok 25 adet

ASUS 3050 AMD Ryzen 5 5500 8GB RTX3050 16GB Ram DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming PC • AMD Ryzen 5 5500 4.20 Ghz 6 Çekirdek 19MB AM4 7nm İşlemci

• Asus B450 mATX anakart • Asus RTX3050 8GB Ekran Kartı

• Asus TUF Gaming GT301 Tempered Glass RGB USB 3.2 ATX Mid Tower Kasa

• Asus 650W TUF Gaming 80+Bronze Güç Kaynağı

• 16GB DDR4 Highvision (2X8GB) Ram

• Stok 30 adet