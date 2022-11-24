Son dakika Vakıfbank haberi geldi! Emeklilere 70.000 TL ödeme geliyor!

Emekli vatandaşların emekli hesapları üzerinden yapacakları başvuru kapsamında, banka tarafından nakit olarak bir ödeme yapılacağı duyurusu gündeme sarsmıştır. Bu kapsamda emekli vatandaşların kendi hesapları üzerinden yapacakları başvuru sonrasında kendilerine nakit ihtiyaçları kapsamında 70.000 TL tutarında bir ödeme nakit olarak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecektir.

70.000 TL tutarındaki kredi ödemesi sayesinde, nakit ihtiyacı bulunan emekli vatandaşlar, borçlarını kapatırken nakit ihtiyaçlarını da bir taraftan karşılayabileceklerdir.

Vakıfbank tarafından sunulan bu hızlı kredi sayesinde, nakit geri ödeme seçeneklerinde de avantajımız olacak olan bir çok farklı kampanya duyurusundan da faydalanabilirsiniz. Örneğin 70.000 TL tutarındaki krediyi kullandınız ve sonrasında geri ödeme seçeneklerinde sizlere üç ay ertelemeli olarak taksit ödeme işlemleri sunulabilir.

Bunun yanında 70.000 TL tutarındaki kredinin geri ödemesinde 36 aya varan vade ve taksit seçeneklerinde de yine sizlerin avantajını bir çok işlem gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında eğer ihtiyacınız 70.000 TL değil 50.000 TL tutarındaysa o halde 24 aya varan vade seçenekleriyle yine en uygun ve en düşük faiz oranlarından kendi hesabınıza faydalanabilirsiniz.

Bu sayede emekli maaşlarınızı Vakıfbank üzerinden almanız durumunda destek kredisi olarak verilebilecek olan bu tutarlardan, nakit ihtiyaçlarınızı giderebilmek için faydalanabilir hem de mevcut olan borçlarınızı kapatabilmek için yine faydalanabilirsiniz. Kısa zamanda başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu bağlamda da nakit ihtiyaçlarınızı hemen beklemeden de etraflıca ele alabilirsiniz.