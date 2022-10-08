Sipahi Dizisine Sürpriz Oyuncu Transferi Yapıldı!

Kısa süre içerisinde Show TV ekranlarında seyirci kitlesiyle buluşacak olan dizilerden biri de Sipahi isimli proje oldu. Dizide bir istihbarat ajanının hikayesi anlatılacak ve proje aksiyonu bol sahneler ile seyirci karşısına çıkacak. TRT dizisi olan Teşkilat’a benzerliği ile adından söz edilen Sipahi dizisinin oyuncu kadrosu ise dikkatleri üzerine çekti. Özge Gürel ile Kaan Yıldırım'ın partner olup başrolde yer alacağız dizide çok ünlü bir isim daha yer alıyor.

Bir süre önce evlenmesiyle gündem olan Özge Gürel'in sevenleri ünlü oyuncuyu Bay Yanlış dizisinden bu yana ekranlarda görmek için sabırsızlanıyor. Son olarak dijital bir proje olan Hayaller ve Hayatlar isimli dizi ile performans sergileyen ünlü oyuncu Özge Gürel bu defa Sipahi dizisinde performans sergileyecek. Diğer taraftan Kaan Yıldırım da bir süre önce Hekimoğlu dizisinde performans sergilemiş ve ilgileri üzerinde toplamıştı. Hekimoğlu dizisinden sonra 1,5 yıl ardından setlere dönme kararı alan Kaan Yıldırım, Özge Gürel ile partner olacak. Sipahi dizisi Kaan Yıldırım ile Özge Gürel'in partner olması sebebiyle diğer dizilerden bir adım daha öne çıktı.

Özge Gürel ile Kaan Yıldırım'ın yanı sıra oyuncu kadrosuna Çağdaş Onur Öztürk'ün de yer alacağı öğrenildi ve oyuncu Sipahi dizisiyle merak konusu oldu. Kaan Yıldırım ile okuma provalarında yan yana oturan ve Yusuf isimli karaktere hayat verecek olan Çağdaş Onur Öztürk dizide sahada görev yapmakta olan özel bir tim elemanına hayat verecek.

Ünlü oyuncu Çağdaş Onur Öztürk'ün aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken Sipahi dizisinde çok konuşulacağı tahmin ediliyor. Sivas'ta 1979 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Öztürk oyunculuk kariyerine 2008 yılında adım atmıştı. Çağdaş Onur Öztürk, Kuzey Güney dizisinde Barış karakteriyle hafızalara kazınmış ve daha sonra Avlu ve Diriliş Ertuğrul dizlerinde de rol almıştı.

Öztürk geçen sezonda televizyon ekranlarında yayınlanan Akrep dizisinde hayranları karşısına çıkmış ve hikayeye Ahmet olarak dahil olmuştu. Diğer taraftan yaz sezonunda Sevmek Zamanı dizisine Taner karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu etkileyici bir performansa imza atmıştı.

Çağdaş Onur Öztürk'ün yanı sıra Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Başak Gümülcünelioğlu, Erkan Bektaş, Sinan Tuzcu, Serkan Nalbantoğlu, Nurettin Sönmez, Berrin Arısoy, Gözde Okur ve Elit Andaç Çam gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Sete çıkmadan önce son hazırlıklarını tamamlamaya çalışan ve okuma provaları yapılan Sipahi dizisi, pek çok oyuncuyu gündeme getirecek. Yeni sezonda aksiyonu bol sahneleri izleyici grubu ile tanıştırmak için sabırsızlanan Sipahi dizisi yayın hayatına başlamadan dikkatleri üzerine çekti.

Kaan Yıldırım dizide Milli İstihbarat teşkilatının yetiştirdiği en önemli ve en yetenekli ajanlardan olan Korkut Ali Türkoğlu karakterine hayat verecek ve dizide önemli bir rol üstlenecek. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın başrolde yer alacağı Sipahi dizisinin büyük ilgi görmesi bekleniyor.