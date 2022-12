Sipahi Dizisi İle Kerem Alışık Bu Kez Yıldırım Oldu Adeta Yıktı Geçti

Show TV’nin yeni dizisi Sipahi ile ekranlara dönen usta aktörü bu kez Yıldırım Bozok karakteri ile ekrana adımını attı. İlk bölümü henüz yayınlanan dizi Kerem Alışık hayranlarını bir kez daha mutlu etti hatta seyirci ekranı yıktı geçti yorumunda bulundu.

Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova’dan Sonra Şimdide Sipahi’de Kendini buldu

Kerem Alışık genellikle seçmiş olduğu her rolde başarılı aktörlük sergilemektedir. Seçerek oynadığı karakterleri adeta bir marka olan oyuncu, son zamanların en sevilen usta oyunculardan biri olarak ifade ediliyor. Seyirci tarafından her rolü çok beğenilen oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynamış olduğu Fekeli karakteri ile uzun süre konuşuldu. Hatta doğaçlama olan bazı replikleri sosyal medyada çok kullanılmaktadır. Şair bir ruh halini yansıtan karakteri ile Çukurova’nın saygıdeğer abisi rolünde idi. Şimdilerde ise Show TV’nin yeni dizisi Sipahi dizinde yer alıyor. Oyuncu bir yandan da tiyatroda yer almaya devam ediyor. Oyuncu her rolünün hakkını vermektedir. Tiyatroda ise sahneleri ile diğer oyuncuları adeta heyecanlandırıyor. Sipahi dizisindeki karakteri ise seyirciler tarafından Kerem Alışık kendini buldu şeklinde yorumlara sebep oldu.

Sipahi Dizisi Konusu nedir? Ve Aktörleri Kimler?

Teşkilat dizisi gibi bir istihbarat dizisi olan Sipahi, bilinmez kahramanlar olarak ekranlara döndü. Konusu itibari ile MİT anlatılan dizisi de çok sayıda tanınmış simalar yer alıyor. Özge Gürel, Kerem Alışık ve Kaan Yıldırım dizide üç başrol oyuncusu bulunuyor. Ekip olarak görev yapan bu üçlü adeta her kitleden kesime hitap ediyor. Yayınlanan ilk bölümü ile iyi derecede reyting alması dizi oyuncuları tarafından bir motivasyon kayağı oldu. Kerem Alışık’ın oynadığı her dizi sezonlarca sürdüğü için bu dizinde aynı şekilde sürmesi seyirciler için istenilen bir konu oldu. Yeni bölümde neler olacak ve dizi nasıl devam edecek seyirci heyecanla beklemeye devam ediyor.