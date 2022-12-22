Vakıfbank Acil Kredi Desteğini Başlattı! 130.000 TL’ye Kadar Krediler Verilecek

Vakıfbank acil kredi desteğini başlattı. 130 bin liraya kadar kredi verecek. Kredi ile ilgili duyuru banka tarafından yayınlandı. Ayrıntılar haberimizde…

Vakıfbank bankacılık alanında kamu hizmeti sunan banka olarak düşük faiz oranları ile kredi veren bankadır. Bu banka üzerinden kredi kampanyasına katılarak 130 bin lira tutarında krediye hak kazanabilirsiniz. İhtiyacınız olan parayı anında alarak kullanılabilir.

Kamu bankası olmasından dolayı kredi imkânı sunan Vakıfbank belirlemiş olduğu politikalar karşılığında kredi kullandırıyor. 130 bin liralık krediye banka üzerinden maaş alan müşterilerin başvurması halinde düşük faiz oranları uygulanıyor.

Vakıfbank Kredi Başvurusu Şartları Nelerdir?

Vakıfbank tarafından 130 bin lira tutarında kredi için başvurmaları halinde TC vatandaşı olmalarının yanı sıra 18 yaş sınırını da aşmaları gerekir. Diğer bir husus ise farklı bankalarda yapılan çalışmalarda düzensizliğin olmaması gerekir. Başvuru bulunacak olan kişilerin sigortalı olması durumunda en az 6 aylık sigorta primlerinin ödenmesi de aranan diğer şartlar arasında yer alıyor.

Emekli olan kişilerin, emekli maaşlarını banka üzerine taşımaları halinde kredi onayı alabilir. Çiftçi olanların yanı sıra esnaf olan vatandaşlar da başvuru yaparak kredi kullanabilir. Kredi kullanacak olanların başvuru yapabilmeleri için vergi levhası varsa ticari amaçlı kredi başvurusu yapabilir.

Vakıfbank 130 Bin TL Kredi Başvurusu

Vakıfbank tarafından kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler, en yakın banka şubesine giderek başvurularını yapabilir. Başvuru için kimlik ve gelir belgesini yanınızda bulunduranız gerekir. En yakın banka şubesine giderek müşteri temsilcisi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra banka sizlere alınacak kredi için ne kadar onay verileceği hakkında bilgi verilir.

130 bin TL onay almanız durumunda 36 ay vadeli şekilde kullanacağınız kredinin ilk ödemesini 3 ay erteleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra banka müşterilerine kredi ödeme tablosu oluştururken müşterilerine kolaylık sağlıyor. Ödemeler aylık olarak yapılabildiği gibi 2 aylık olarak da yapılabilir. İsteyen kişiler ödemlerini 3 aylık da yapabilir. Çiftçi olanlar ve vergi levhası bulunduran kişiler ise ödemlerini 6 ayda bir yapma imkânı sahiptir.

130.000 TL tutarlı krediyi banka üzerinden kullanmak için onay alınması durumunda ipotek verilerek başvuruda bulunabilirsiniz. Banka tarafından gayrimenkul veya araç ipoteği kabul etmektedir.