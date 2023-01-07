Sipahi Dizisi Çok İddialıydı Ancak Özge Gürel Eleştiri Topladı

Show TV ekranlarında Pazartesi akşamlarında izleyiciyi çıkarsa çıkmaya ve yeni bölümlerini yayınlamaya devam eden Sipahi isimli televizyon dizisi projesinin başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık gibi birbirinden başarılı 3 isim yer alıyor. Dizi projesinin 4 bölümünün izleyici ile buluştuğu görülürken projenin sonraki bölümümde yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Dizinin hedefi yaklaşık 3 sezondur devam etmekte olan ve oldukça başarılı izlenme sonuçları elde eden Teşkilat projesinin yakaladığı başarıya elde etmek olarak görülüyordu.

Ancak Sipahi isimli televizyon dizisi projesinin yaratıcılarının bu hedefinin şimdilik gerçekleşmediği düşünülüyor ve bir noktada dizi projesi seyirci grubundan eleştiri topluyor. Sipahi dizisinin Teşkilat gibi oldukça etkili bir aksiyon dizisinin geldiği noktaya ulaşabilmesi için daha fazla şey yapılması gerekiyor. Dizide Özge Gürel ve Kaan Yıldırım gibi iki etkili başrol oyuncusu her ne kadar güzel bir imaj sergilese de seyirci grubu senaryo ve hikayenin sonraki bölümlerinde yaşanacak olan olaylar ile ilgili çok fazla merak duymuyor. Dizide hikaye ve hikayenin sunumu kadar seyircinin senaryoya bağlanmak da önemli bir nokta.

Sipahi isimli Show TV dizisi projesi birçok izleyici grubuna göre Teşkilat dizisini kopyalayan bir yapım olarak görülüyor. Elbette dizi için emek veren insanlara haksızlık yapmamak gerekse de seyirci grubunun bu hissi derin bir şekilde yaşamasının sebepleri de mevcut. Seyirci grubu Sipahi dizisine karışık buluyor ve bir noktada hikayede yaşanacak olan olayları tahmin edemiyor. Her ne kadar hikaye içerisinde kurulan düzen başarılı görünse de ilk haftadan beri seyirci grubu söz konusu dizi projesinin hikayesinden o kadar etkilenmedi ve bunun sonucunda dizinin elde ettiği reyting sonuçları da çok yüksek oranda seyretmedi.

Seyirci grubu her yeni bölümde Sipahi dizisinin hikayesinin çok karmaşık olduğunu düşünüyor ve yaşanılan olaylar sonucunda akıllarının karıştığını ifade ediyor. Her ne kadar senaryo içerisinde kurulmuş olan düzen güzel görünse de izleyiciler hikayeden çok fazla etkilenmedi.

Özge Gürel'in hayranları ise ünlü oyuncu ve ilk defa bir aksiyon dizisinde görmeleri sebebiyle bu durumdan memnuniyet duyuyor ve oyuncu hakkında güzel yorumlar yapılıyor. Ancak ünlü oyuncu Özge Gürel'in hayat vermiş olduğu Canan karakterine yönelik bazı eleştiriler de mevcut ve bu türde yapılan eleştiriler sosyal medyada da çoğalıyor. Yurt dışında çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özge Gürel gibi bir oyuncu yurt dışında bulunan hayranlarını mutlu etmedi. Bunun yanı sıra haftalardır dizi ortalamanın altında reyting sonuçları aldı ve alınan bu sonuçlar işlerin çok da iyi gitmediğini ortaya koydu. Yapım ekibinde ise yönetmen değişikliğinin gerçekleştiği görülürken başarısızlığın sebebinin de bu durumu olduğu öğrenildi. Dizinin ilk yönetmeni olan Hakan İnan’ın projeye veda ettiği ve daha sonra Doğan Ümit Karaca'nın projenin yeni yönetmeni olduğu dikkat çeken bir gelişme olmuştu.