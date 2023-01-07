Çöp Adam Dizisinde Olay Başka Çıktı! Beklenilen Gerçek Değilmiş

Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi gerçek hikayeden alınan ve OGM Pictures tarafından televizyon ekranlarında yayınlanan diziler arasında bulunuyor. Her yeni bölümü ile haftalar boyunca seyirci kitlesini şaşkınlığa sürükleyen ve yüksek reyting oranları alarak yayın hayatına devam eden Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimler ile de dikkat çekiyor. Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan gibi çok başarılı iki ismin partner olduğu Çöp Adam isimli dizi projesi sıklıkla magazin gündeminin üst sıralarında adından söz ettiriyor ve dikkat çekiyor. Çöp Adam isimli dizi projesinde Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız gibi travmalı hayatlar ve kişiliklerin anlatıldığı ve seyirci grubu ile buluştuğu görülüyor. Tramva yaşayan iki insan ve o iki insanın yaşamlarında gerçekleşen durumlar seyirci ile buluşuyor ve sonraki haftalarda meydana gelecek olan gelişmeler merak ediliyor.

Bir grup izleyici hikayede yer alan Peri ve Tamer karakterlerinin beraber olmaya başladıktan sonra yaptıklarına eleştirilerde bulunuyordu ve konu hakkında gerçekleşen yorumlar sosyal medyada dikkat çekiyordu. Bazı seyirciler ise konu hakkında yaşanan olaylara farklı bir gözle bakarak ilginç yorumlar gerçekleştirdi ve bu duruma dikkat çekti. Dizide aslında özünde iki problemli olan insanın başına gelenler anlatılıyor ve yaşananlar Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlarda yayınlanarak izleyici grubu ile buluşuyor. Kimi izleyicilere göre proje aldatma konusunda takılıp kalıyor ve diğer grup izleyiciler olaya daha farklı bir açıdan bakıyor. Sosyal medyada bu konuya açıklık getirildi ve bazı yorumlar yapılarak olayın daha farklı olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu tarafından hayat verilen Peri ve Engin Altan Düzyatan tarafından canlandırılan Tamer karakteri Çöp Adam isimli televizyon dizisi projesinde performans sergiliyor ve yaşanılan olaylar ekranlarda yayınlanarak seyirci ile buluşuyor. Hem peri hem de Tamer hayatlarında derin travmaları olan iki insan olarak dizide yer alıyor. Tamer, Peri’yi çocukluğunda çok etkilendiği bir kadına benzetmesi sonucunda sokakta onu görüp kaçırıyor ve olaylar bu şekilde ilerliyor. Peri karakterini bir mahzene kapatan Taner karakteri ve olayların geldiği yerler herkes şaşkınlığa sürüklüyor.

Tutsak etmiş olduğu kadının kendisine aşık olmasıyla beraber Tamer karakteri evliliğini yıkılması ile karşı karşıya geliyor ve dizide yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Projenin 5. bölümünden sonra yaşanacak olan gelişmeler daha çok merak edildi ve Tamer'in her ne kadar eşini çok sevse de huzuru Peri’de bulduğu düşünüldü.

Tamer Peri’yi mahzenden çıkarıyor ve onu zeytin bahçelerine götürerek daha yakın bir ilişki kuruyor. Artık onu özgür bırakacağını söyleyerek seyirci grubunda şaşırtan Tamer yaşadığı suçluluk duygusu eşliğinde Peri’nin onu ihbar etme ihtimalini düşünerek onu bırakıyor.

Ancak yaşanan bu değişik olaydan sonra Peri kendisinden hiç beklenmeyen bir şey yaparak intihar etmeye kalkışıyor ve dizi daha da ilginçleşiyor.