Sipahi Dizisi Başladı! 1. Bölüm Sonuçları Nasıl?

Pazartesi akşamlarında Show TV ekranlarında seyirci kitlesiyle buluşan ve izleyici karşısına çıkan Sipahi isimli televizyon dizisi projesi yeni bir ajan hikayesi olarak yayın hayatına giriş yaptı. Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde beklenen bir proje olan Sipahi dizisi 12 Aralık Pazartesi gününde 1. bölümünü yayınladı. Başrollerinde Kerem Alışık, Kaan Yıldırım ve Özge Gürel'in bulunduğu Sipahi isimli dizi projesi fragmanları ile de beğeni topluyordu. Dizinin yayın hayatına başlaması sonrasında projenin elde ettiği 1. bölüm sonuçları merak edildi ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler araştırma konusu oldu. Konu hakkında elde edilen son bilgilere göre Sipahi isimli televizyon dizisi projesinin reyting sonuçlarının ortaya çıktığı öğrenildi ve söz konusu projenin ortalamanın üzerinde reyting aldığı açıklandı. Bu şekilde dizinin iyi sayılabilecek bir başlangıç yaptığı ortaya çıktı ve seyirci grubu da rahat bir nefes aldı.

Pazartesi akşamlarında televizyon ekranlarında yayınlanan ve yeni bölümlerini seyirci karşısına çıkaran diziler arasında Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan ve Yasak Elma gibi projeler bulunuyor. Bu diziler seyirci kitlesini oluşturmuş önemli yapımlar olurken Sipahi dizisi de bu yapımlar arasında katıldı ve 4 proje rekabet halinde bulundu. Sipahi dizisi bir küçük Gün Işığı, Alparslan ve Yasak Elma gibi projelerin arasına girerek rekabete katılmış oldu. Dizi projesinin 1. bölüm sonunda elde ettiği reyting oranlarına bakıldığı zaman ise beklentilerin tam olarak karşılanamadığı öğrenildi. Fakat ilk bölüme göre ortalama üzerinde reyting oranları elde edildi. Bu şekilde dizi hakkında olumlu bir tablonun oluştuğu görüldü ve sonraki bölümlerde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Tüm kişiler kategorisinde ilk bölümü ile 8.’lik elde eden Sipahi isimli televizyon dizisi projesi AB kategorisinde ise 6.'lık koltuğuna oturdu. ABC1 grubunda ise dizi 9. sırayı elde etti ve sonuçlara bakıldığı zaman Bir Küçük Gün Işığı dizisi yayın hayatına iyi bir şekilde başlamış oldu. Başarılı dizinin 1. bölüm sonuçlarına bakıldığı zaman Bir Küçük Gün Işığı dizisi Sipahi’nin gerisinde kaldı ve AB grubunda bu yönde bir gözlem yapıldı. Ancak Sipahi dizisi 1. bölüm sonuçları ile diğer iki kategoride Bir Küçük Gün Işığı dizisinin oldukça gerisinde bulundu. Diğer taraftan ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi ise 158. bölümüyle ekranlarda yer aldı ve tüm kategorilerde günü üçüncü olarak bitirdi. Elde ettiği sonuçlarda gayet başarılı bir tablo çizen Yasak Elma yayın hayatına güçlü bir şekilde devam ediyor.

Günü birincilikle bitiren Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ise 37. bölümü ile yüksek bir başarı oranı elde etti. Dizi, ABC1 ve AB gruplarında 1. olurken tüm kişiler kategorisinde ikincilik koltuğuna oturmayı başardı. Bu şekilde dizinin reyting oranlarının gayet başarılı geldiği gözlemlenirken sonraki haftalarda yaşanacak olan gelişmeler de merak ediliyor.