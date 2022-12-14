Yeni Kredi Kampanyasında 3 Banka Umut Oldu, Kredi Alamayan Kişilere Kefilsiz, Şartsız 10.000 TL Kredi İmkânı

Yeni kredi kampanyasında 3 banka umut oldu. Kredi alamayan kişiler kefilsiz şartsız kredi imkânından faydalanabilecek. Sizlerde başvuru yaparak kredi imkânından faydalanabilirsiniz. İşte konu ile ilgili detaylar…

Yeni kredi kampanyasında 10 bin lira tutarlı kredi fırsatı. Verilecek olan kredilerde kefilsiz ve şartsız imkânlar. Kefilsiz olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için işte detaylar…

Kefilsiz kredi kullanmak isteyen birçok müşteri için bankalar kredi imkânı tanıyor. Bazı bankalar kişilerin gelir düzeyine veya kredi sicilini ön planda tutmasında dolayı bu şartları sağlamayan kişilere kefil göstermeleri halinde kredi imkânı tanıyor. Bazı bankalar ise kefilsiz olarak kredi imkânı tanımıyor.

Sizlerde kefilsiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız en az kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekir. Aksi durumunda ise bankalar kredi konusunda olumsuz cevap verebilir. Kefil isteyen bankalar kefil gösterilmediği müddetçe kredi kullandırmıyor. Hangi bankadan kefilsiz olarak kredi kullanılacağı konusunda bilgileri sizler için derledik…

Aktifbank ’tan Kefilsiz İhtiyaç Kredisi

10.000 TL tutarında kredi kullanmak isteyen kişiler, kefilsiz olarak banka üzerinden başvuru yapılabilir. Banka kredi notu düşük olmasından dolayı kredi kullanamayan kişilere kefilsiz olarak çevrimiçi olarak kredi onayı veriyor. Banka üzerinden kefilsiz olarak ihtiyaç kredisi almak için SMS yöntemi ile başvuru yapabilirsiniz. Bankanın belirtmiş olduğu şartları sağlayan kişiler internet üzerinden işlem yapabilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak için cep telefonundan mesaj kısmına Kredi yazarak TC kimlik numarası yazılarak 3050 nolu numaraya gönderilerek başvuru yapılabilir. Başvurunun ardından kredi sonucu başvuru sahibine iletilir.

QNB Finansbank’tan Kefilsiz İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank’tan ihtiyaç kredisi kullanmak için kefilsiz işlem yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olduğunuz düşünüyorsanız, TC kimlik numarası 5030 nolu numaraya gönderilerek ne kadar kredi alacağınız hakkında bilgilendirilirsiniz. Bunun yanı sıra en yakın banka şubesine giderek başvuru da yapabilirsiniz. Başvuru sonucunda banka 3 ay ertelemeli 10 bin lira tutarında kredi kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuruda bulunan müşteriler banka şubesine gitmeden kredi onayı alarak hesaplarına aktarabilirler. Bunun için banka üzerinden hesabın bulunması gerekir.