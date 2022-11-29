Sınır yok şart yok alabildiğiniz kadar alın! kadar! O markette 5lt sıvı yağ 89TL’den satışa çıktı

O markette 5lt sıvı yağ 89TL’den satışa çıktı. Alabildiğiniz kadar alın! kadar! Migros Sanal marketlerde başlatılan Vakıfbank sayesinde kampanya başlatıldı. Sınır yok koşul yok istediğiniz kadar sıvı yağ satın alabilirsiniz uzun zaman sonra Türk insanına müjdeli bir haber geldi. Günümüzde mevcut enflasyon yüzünden Türk insanlarına yardımcı olmak adına Migros Sanal market ve Vakıf Bankın beraber yürüttüğü bu kampanya sizinde işinize yarayabilir. Bu fırsatları kaçırmamanızı öneririz.

En Uygun Yağ Burada

Vakıfbank bankkart veya kredi kartına sahip olan kişiler bu kampanyadan yararlanabilecek. İndirim sadece Migros Sanal markette geçerlidir. Bunun için yapmanız gereken tek şey Migros Sanal markete telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan hesap açıp Vakıfbank banka kartınız veya kredi kartınız ile 5 litrelik sıvı yağınızı sepetinize ekleyip satın almaktır.

Normalde 5 litrelik sıvı yağ fiyatı 152 TL iken Vakıfbank kampanyası sayesinde tamı tamına 55 TL lik bir indirim kazanıyorsunuz poşet ile toplam ödemeniz gereken ücret 97,5TL’dir.

Bu indirimli yağları kaçırmadan hemen sepetinize ekleyerek satın alma işlemini gerçekleştirin yoksa bu yağları bu fiyata bir daha bulamayabilirsiniz. En uygun fiyatlı ürünleri Migros’tan satın almanı mümkün olacaktır.

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