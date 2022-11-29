SGK destekli Emekli ödemesi 15 bin TL oldu! Emekliye SGK Destekli, Yılbaşına Kadar Ek Ödeme verilecek!

Emekli maaşı alan kişilere SGK destekli olarak verilecek yeni kredi ödemeleri başladı. Emekli olan kişiler, SGK üzerinden emekli maaşı alıyorsa, maaş müşterisi olması durumunda hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanacaklardır. Emekli maaş hesapları üzerinden nakit ödemeleri alacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi verecek olan bankalarda 15 bin TL ödeme yaptıklarında 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri ödeyeceğini açıkladı. 10.000 TL'ye kadar verilen ve daha önce bu kredilerde oldukça fazla yoğun olarak hizmet veren bankalar, belirtilen şartlara uygun olan kişilere, şimdilerde 15 bin TL ödeme yapacağını açıkladı.

15 bin TL ödeme başvurusu için şart nedir?

Emekli olan kişiler için verilecek bu SGK ödemelerinde, başvuru şartlarına uygun olan tüm emekliler istedikleri zaman ödeme alabileceklerdir. 15 bin TL ödeme almak için başvuruyu banka şubelerine gitmeden de kendi emekli maaşı aldığınız banka üzerinden halledebilirsiniz.

Bunun için; bankanın müşterisi olmanız ve banka internet bankacılığı kullanmanız istenmektedir. Kredi notu düşük olan kişilerin de emekli maaşlarını aldıkları bankalardan onay alacağını söyleyebiliriz.

Sadece 15000 TL ödeme değil, daha yüksek limitlerde de ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş hesaplarından daha önce yüksek limitli kredi kullanıp, düzenli ödeyen kişiler, SGK destekli olarak verilecek, borç kapatma kredisi, konut kredisi veya taşıt kredisi için de başvuru yapabilmektedirler. Özellikle diğer bankalardaki borçlarınızı kapatmak için kredi almak istiyorsanız, banka borç kapatma kredisi tam size uygun bir kredi çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.