Teşkilat'ın Zehrası Deniz Baysal yeni rolüyle dikkat çekiyor

Şimdilerde ise TRT'nin reytinglerde hem üst sıralarda yer almayı başaran dizisi Teşkilat' ta yine Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde birlikte oynadığı partneri Çağlar Ertuğrul ile birlikte rol alıyor. Dizideki performansı çok beğenilen Baysal'ın dizisi sezon finali yaptı ve izleyicileri gelecek sezonu iple çekiyor. 2010 yılından beri Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evli olan Baysal'ın özel hayatı da iş hayatı da güzel bir şekilde devam ediyor.

Teşkilat'ın Zehra'sı

Teşkilat dizisi hem bir mafya dizisi hem de istihbarat dizisi olarak tanımlanabilir. Aksiyon sahnelerinin de bolca yer aldığı dizinin geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Dizide oldukça güçlü bir kadını canlandıran Baysal güzelliği ile de dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Hayranları da ekrana çok yakıştığını ve dizideki performansını çok beğendiklerini hep dile getiriyor. Sosyal medyada en çok yorum yapılan ve sevilen oyunculardan birisi de kendisi. İkinci sezonu sona eren dizinin gelecek sezonu da iple çekiliyor.

Kaçış’ ın Merak edilen Konusu

Engin Akyürek'in hikâyesini yazdığı Kaçış dizisi konusuyla dikkat çekti. Disney Plus platformunun açılış dizisi olacak olan Kaçış, dizisinde Deniz Baysal da konuk oyuncu olarak görev almış. Dizinin başrollerinde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu bulunduğu ve etkileyici kadrosuyla Orta Doğu'da bir Ezidi köyünün içindeki gazeteciler ve fotoğrafçılarla beraber radikal dinci bir terör örgütü tarafından esir alınmasını anlatan dizi merakla beklenen yapımlar arasında. Disney Plus içinde açılış dizisi olarak çok değerli. Fotoğrafları ve fragmanları ile de başarılı bir tanıtım çalışmasını yapılıyor. Henüz fazla kişinin haberi olmasa da Deniz Baysal'ın bu dizide de bir rolü bulunuyor. Üstelik bu rol diğer rollerinden oldukça farklıdır.

Hangi Rolde Olduğunu Söylemedi

Kaçış dizisi şatafatlı bir lansmanla seyirciye tanıtıldı. Açılışta izlenen birinci bölümü de davetliler tarafından çok beğenildi. Dizinin lansmanına Baysal da katıldı. Lansman sırasında da kendisinin de dizide ufak bir rolü olduğunu anlattı. Çoğu kişinin bilmediği bu durum şaşkınlığa yol açtı. Ama dizinin heyecanının azalmaması için bu projede hangi rolde yer aldığını söylemedi.

Hangi rolde olduğunu söylemese de Kaçış dizisindeki rolüyle Deniz Baysal'ın şimdiye kadar hiç görünmediği bir şekilde ekranda yer alacağını söyleyebiliriz. Kendisi de bu durumu rolün kendisi için çok farklı ve özel bir deneyim olduğunu belirterek açıkladı. Lansmanda oldukça heyecanlı görünen Baysal bu dizide yer aldığı için çok mutlu görünüyordu.

Fragmanlarda Görünmedi

Deniz Baysal kaçış dizisindeki rolünü anlatmadığı için izleyiciler merak ediyor. Ancak tanıtımlardan anlaşıldığı kadarıyla kendisi Ortadoğulu bir kadını canlndırıyor olabilir. Henüz bilinmeyen bu konuda zaten dizinin hikâyesiyle de bağlantılı. Disney Plus'ın ilk dizisi olan Kaçış da Levent Ülgen gibi deneyimli oyuncuların yanı sıra Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Onur Bay gibi isimler de yer alıyor. Baysal kendisinin de bu dizide rol almaktan keyif aldığını söylüyor. Ortadoğu'daki bir Ezidi köyü yerine dizinin çekimleri Gaziantep'te yapılmış.

Oyuncular hem mekânı hem de konuyu sevdiklerini belirtiyor. Oyuncularda terör örgütü lideri rolündeki Ülgen ise diziyle ilgili yorucu olan tek şeyin Arapça konuşmaya çalışmak olduğunu belirtmiş. Bakalım Deniz Baysal hayranları kendisini bu dizide nasıl bir rolde izleyecek? Dizinin başlangıç tarihi 14 Haziran.