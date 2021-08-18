Sinem Ünsal’dan İlişkisi Hakkında Samimi Açıklamalar!

Mucize Doktor isimli başarılı dizi projesinde hayat verdiği Nazlı karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen başarılı oyuncu Sinem Ünsal, FOX TV'de yayınlanacak olan dizi ile sevenleriyle buluşacak. Elbet Bir Gün isimli diziyle ekranlarda yer almaya hazırlanan ünlü oyuncu samimi açıklamalarda bulundu ve adından söz ettirdi.

Dizide Burak Yamantürk ve Şebnem Bozoklu ile beraber rol alacak olan ünlü oyuncu, Alem Dergisi’nin bu haftaki sayısına da kapak yıldızı oldu ve özel açıklamalar gerçekleştirdi.

Karakterinin en belirgin özellikleri hakkında bilgi paylaşımında bulunan başarılı oyuncu Ünsal bunların kontrol, disiplin ve endişe olduğunu açıkladı. Büyük oranda törpüledi obsesif bir kişiliği olduğunu da açıklayan ünlü isim, ufak tefek gündelik takıntıları olduğunu ifade etti. Onun dışında ise olmazsa olmaz dediği takıntılarını bulamadığın açıklayan Sinem Ünsal, çok yoğun tempoda çalıştıklarını anlattı.

Aşk ve ilişki konularında da açıklamalar yapan ünlü oyuncu, ilişkisi yokken ve varken aynı şekilde davrandığını açıkladı. Kendi hayatının sınırlarının hayatında biri varken ya da yokken aynı şekilde kalmasına özen gösterdiğini ifade eden ünlü isim, karşısında olan insana da o şekilde davrandığını belirtti. Bir ilişkide en önemli olan şeyin iki insanın birbirlerinin hayatına saygı duymak olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, bunun dışında ortak bir dünya kurulduğunu da ifade etti.

Kendisini karşısında bulunan kişiden öne koymadığını ve ondan önce gelmek istemediğini açıklayan ünlü oyuncu, bireysel hayatları olduğunu ve herkesin birey olduğunu belirtti. Şimdiki ilişkisinden de bahseden ünlü isim, güzel oluşturulan, tatlı ve ortak dünyaları olduğunu da açıkladı.

Modunu düşüren bir durum ile karşı karşıya kaldığında ise onunla yüzleştiğini ve bir şey yapmayıp sadece ona odaklamaya çalıştığını açıklayan yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.