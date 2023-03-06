Şimdi bunu yapan 2 misli kazandı! Dolar ve altın için kallavi tahmin: Açıklamayı duyan almaya koşuyor!

Dolar ve altın için kallavi tahmin: Açıklamayı duyan almaya koşuyor! Şimdi bunu yapan 2 misli kazandı! Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Son günlerde fiyatlarda yaşanan hareketlilik yatırımcıları endişelendirdi. Uzman isimlerden ise açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. İşte bu açıklamalar ve altının alacağı son pozisyon ile ilgili değerlendirmeler!

Enflasyon Temelli Yüksek Faiz

ABD’deki enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi ve Merkez Bankasının yüzde ikilik enflasyon beklentisinin üzerinde olması nedeniyle faizlerin artacağı aktarılıyor. Hafta başına ons altın 1841 dolar olarak başlarken FED açıklamalarından sonra bu tutar 1823 dolara kadar düştü. Bütün hafta boyunca ise ons altının ibresi aşağı indi.

Geçtiğimiz hafta başında 1115 liradan işlem gören gram altın; ons rakamlarının düşüşüyle birlikte 1106 TL’ye kadar geriledi. Büyük düşüşün sebebi ise FED’in çekirdek kişisel tüketim giderleri verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi olarak açıklandı. FED tarafında yapılan açıklamaların bu sebeple dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.

Dolar Ve Altın İçin Kallavi Tahmin: Açıklamayı Duyan Almaya Koşuyor!

Altın fiyatları, dünya ekonomisindeki belirsizlikler ve piyasa koşullarına göre değişebilir. Son zamanlarda, altın fiyatları birkaç kez yükselip düşüş gösterdi. Bunun nedeni, piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra, global ekonomik koşulların ve merkez bankalarının politikalarının da etkisi olabilir.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarının geleceği konusunda iki ihtimal bulunmaktadır. İlk senaryoya göre, altın fiyatları rekor seviyelerine ulaşacak ve yükselecektir. Ancak bu durum gerçekleşmezse, altın fiyatları düşüş gösterebilir.

İslam Memiş'in açıklamaları, altın yatırımcıları için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır. Gram altın için direnç seviyeleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yatırımcıların bu seviyeleri takip etmelerini önermektedir.

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