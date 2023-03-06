Yeni hafta da her şey ters düz olacak! Altın fiyatlarında satış baskısı bitti ibre değişti!

Altın fiyatlarında satış baskısı bitti ibre değişti! Yeni hafta da her şey ters düz olacak! Altın fiyatları son zamanlarda ons değeri ve dolar kurundaki gelişmelere göre ani yükselişler gösteriyor. Son zamanlarda ABD’nin enflasyon oranlarının artması ve ekonomik verilerin şekillenmesiyle altın fiyatlarının baskı altında kaldığı aktarıldı. Altın piyasası uzmanları ise bu gelişmelere bağlı olarak gram altının ne zaman zirve yapacağına dair açıklamalarda bulundu. Altın rakamları düşecek mi yoksa yükselecek mi merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik.

Altın Rakamlarında Şok Gelişme

Altın rakamlarında henüz ani alınmış bir karar bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde altında fiyat düşüşü yaşandı ve bu sayede altın alt seviyede işlem görüyor. Güvenilir piyasa analizcilerinden ise konuyla alakalı değerli paylaşımlar geldi. Uzmanlar gram altında ibrenin 4 ay sonrasında yükseleceğine işaret verdi. Düşüş gösteren altına dair yatırımcılar tedirginlikle beklese de 4 ay sonra ani yükselişlerin olacağı tahmin ediliyor.

Altın piyasası ABD’nin ekonomik verileriyle şekilleniyor. Son günlerde ABD’nin enflasyonunun beklenilenin üzerinde artış göstermesi altın fiyatlarının baskı altında kalmasına yol açmıştı. ABD’de enflasyonun rahatlaması ile birlikte dünya genelinde altın fiyatlarında çok büyük artış olacağı tahmin ediliyor.

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