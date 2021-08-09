Duygu Özaslan Haciz İddialarına Yanıt Verdi!

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, nikah masasına oturacağı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf hakkında çıkan haciz iddiaları hakkında konuştu. Konu hakkında açıklama yaparak merak edilenleri yanıtlayan ünlü isim, ortada ne lüks marka bir arabanın, ne bir evin ne de bir hacizin bulunduğunu belirtti. Yapmış olduğu açıklama ile haciz iddialarının gerçek dışı olduğunu anlatan Duygu Özaslan, merak edilenleri yanıt verdi.

Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf çifti bir süredir mutlu beraberliklerine devam ediyor. Son olarak nikah masasına oturma kararı alan ünlü çiftin zor günler geçirdiği iddia edilmişti. Basketbolcu Can Maxim Mutaf’ın ailesine borçlarından dolayı Bağdat Caddesi'nde bulunan evlerine ve lüks marka araçlarının üstüne haciz konduğu öne sürüldü ve detaylar merak konusu oldu. Bunun yanı sıra 30 yaşında olan basketbolcunun bugünlerde mallarına yapılan haczin kaldırılmaya çalışıldığı ile ilgili haberler gündemde yer aldı.

Başarılı Youtuber Duygu Özaslan ise sevgilisi ve kendi hakkında çıkan haberlere yanıt verdi ve haciz ile ilgili yazılanların doğru olmadığını söyledi. Konu hakkında açıklamada bulunan Duygu Özaslan, avukatlarının gerekli işlemleri başlattığını ifade etti. Haberlerin kaldırılması ardından sevgilisi ve kendisine dilenecek olan özrü, orman yangınlarında evini kaybetmiş bir aileye ya da gerçekten haciz gelmiş bir aileye yardım ederek yerine getirebileceklerini söyledi.

Basketbolcu Can Maxim Mutaf, tanışma yıl dönümlerinde sevgilisi Duygu Özaslan’ı yemeğe götürmüş ve evlilik teklifi etmişti. Ünlü youtuber Duygu Özaslan ise basketbolcu sevgilisine geçtiğimiz haftalarda “Evet” yanıtını vererek magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Yaşadığı mutluluğu 2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaşan Duygu Özaslan, bu haber ile gündemde yer almıştı. Bunun yanı sıra, basketbolcu sevgilisi ile ortak bir arkadaşı aracılığı ile tanıştığını ifade eden ünlü Youtuber buluşmalarının ertesi gününde sevgili olduklarını söylemişti.