Sıla Türkoğlu’ndan Kızılcık Şerbeti Dizisine Verilen Ceza Hakkında Çarpıcı Soru!

Magazin gündeminde Kızılcık Şerbeti dizisine verilen 5 hafta yayın durdurma cezası konuşuluyor ve konu hakkında çok sayıda yorum yapılıyor. Bu cezanın mahkemeden dönüp dönmeyeceği merak ve heyecan içerisinde beklenirken sosyal medyada konu hakkında çok sayıda paylaşım yapılıyor. İzleyici grubu ve oyuncular 5 hafta yayın durdurma cezasına tepkide bulunuyor ve bu kararın yanlış olduğunu düşünüyor. Show TV'ye hem para cezası hem de yayını durdurma cezası veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kadına karşı şiddetin özendirildiği gerekçesini ortaya koymakta. Yaşanan bu durum ardından oyuncu kadrosunun verdikleri tepkiye bakıldığı zaman ortada ciddi bir problem olduğu gözler önüne serildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, diziye verdiği cezayı kadına karşı şiddeti özendirme gibi çok önemli bir noktadan ortaya koydu fakat oyuncu kadrosu bu durumu kabul etmedi. Kızılcık Şerbeti dizisinin kadın oyuncularının verdikleri mesaj tam tersi yönde oldu. Bu dizinin şiddeti özendirmek yerine kadın haklarının farkındalığını artırmaya yönelik bir çabalarının olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

Twitter hesabı üzerinden bir soru soran Kızılcık Şerbeti oyuncusu Sıla Türkoğlu verilen cezanın gerekçesinin çok geçerli olmadığı imasında bulundu. Dizide toplumun yaşadığı gerçeklerin insanlar ile yüzleştirildiğini ifade eden ünlü oyuncu projede susan kadın karakterler göstermedikleri için mi bu cezayı aldıklarını sordu. Oyuncunun yapmış olduğu bu paylaşım çok anlamlı olarak değerlendirildi ve son olarak çıkacak olan karar merak konusu oldu.

Söz konusu dizinin projesinde hikayede toplumda kadınların tecrübe ettiği acı gerçeklerin ortaya konulması mantığı ile ilerlendiği yönünde bir ifade bulunuyor. Elbette toplumda genel kabul gören kadının yaşadığı problemlerde susması gerektiği gibi bir algıya karşı da büyük bir isyan bulunmakta. Dizi oyuncusu Sıla Türkoğlu ise rol aldığı dizinin ana mantığının kadınların yaşadığı gerçeklerin gün yüzüne çıkartılması olduğunu açıkladı.