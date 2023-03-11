Sıla Türkoğlu ile Akın Akınözü’nün Şampiyonluğu

Televizyon ekranlarında ve sinema sektörünün çok sevilen oyuncuları sosyal medya gündeminde çok konuşuluyor. Dizi projelerinde sevilen isimleri her hafta izleyicilerden gelen sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yorumlar ile birlikte bazı ölçütlerle puanlanan ileti sayılarına göre oluşturulan top 10 tabloları farklı kategorilerde değerlendiriliyor.

Haftanın en iyi popüler kadın ve haftanın en iyi popüler erkek oyuncuları şeklinde iki ayrı kategorilerde puanlanan oyuncular belli olmuş durumda. Zirvede bulunan yarışmacılar ise Çok çekişmeli anlara şahit oluyor. Son zamanlarda dizilerin adeta kahramanı olan Akın Akınözü erkek kategorisinde Sıla Türkoğlu ise kadınlar kategorisinde zirveyi oynuyorlar.

En iyi Erkek Ve En İyi Kadın Oyuncu Alanında Başarı

Son zamanlarda çok fazla ön plana çıkan Sıla Türkoğlu ve Akın Akınözü yapılan değerlendirilmeler neticesinde en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu olarak kabul edildi. Bu iki ünlü ve başarılı oyuncu yerinde ise birkaç hafta öncesinde farklı isimler yer alıyordu.

Onur Seyit yaran ve Su Burcu Coşkun bu çiftler arasındaydı. Ne kardeşlerim dizisinin de çok sevilen oyuncuları arasında yerini alan Asiye ile Doruk çifti de sosyal medya hesapları üzerinden çok olumlu yorumlar yapılan çiftler arasındaydı. Uzun bir süre popülerliğini koruyan Asiye ve Doruk çifti ise şimdilerde artık zirveyi başkasına devrediyor.

Asiye ve Doruk Çiftinin Yerine Başka Çiftler Aday

Geçtiğimiz dönemlerde uzun süreden beri Asiye ve Doruk çifti top 10 listesinde ilk sıralarda yer alırken bu haftalarda ise Sıla Türkoğlu Akın Akınözü çifti zirveyi zorluyor. Adba. TV tarafından haftalık olarak düzenli bir şekilde yapılan ölçümler neticesinde geçtiğimiz son 2 haftanın en iyi erkek kategorisi ve en iyi kadın kategorisi belli oldu.

Erkek oyuncular arasından uzun bir süreden bu yana zirveyi hiçbir şekilde kimseye kaptırmayan tuzak dizisinin ünlü oyuncusu Akın Akınözü 22 Şubat ve 28 Şubat haftasında yine zirveyi korumuş ve hiç kimseyi kaptırmamıştı. Sosyal medyada da çok fazla konuşmayı ve olumlu yorum almayı başaran ünlü oyuncu Akın Akınözü hafta boyunca da gelen ileti sayısına bakıldığında bunun 42.700 iken yürek çıkmaz dizisinde oynayan oyuncu Alp Navruz’a ise o hafta 33.100 ileti gelmiş gözüküyor.

Son zamanlarda ön plana çıkan isimlerden birisi olan ve Emanet dizisinde oynayan Halil İbrahim Ceyhan hakkında ise sosyal medya hesapları üzerinden 32.800 adet ileti gelerek 3. sırada olmayı başaran oyuncular arasında bulundu