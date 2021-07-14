Sıla ile Aşk Yaşayan İlker Kaleli Burçin Terzioğlu’nu Takipten Çıktı

Yaklaşık olarak 3 sene önce birlikteliklerini noktalama kararı alan ünlü çift Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, ayrılmalarına rağmen sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ediyordu. Başarılı oyuncu İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda ise ünlü sanatçı Sıla ile yeni bir birlikteliğe yelken açmış ve ikilinin ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak İlker Kaleli'nin sosyal medyada takip ettiği eski aşkı Burçin Terzioğlu'nu takipten çıktığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Sıla ise Ocak ayında Şef Hazer Amani’den boşanmıştı ve 2 ay önce de ünlü oyuncu İlker Kaleli ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Sıla ile İlker Kaleli'nin sürpriz birlikteliği magazin gündeminin üst sıralarında yer alırken ünlü oyuncudan eski aşkı Burçin Terzioğlu ile ilgili yeni bir hamle geldi.

3 sene önce beraberlik yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan eski aşkı Burçin Terzioğlu'nu sosyal medya hesabından takipten çıkan ünlü isim İlker Kaleli, yapmış olduğu bu hamle ile dikkatleri üzerine çekti. Diğer taraftan spor eğitmeni olan Umut Duygu ile birlikte olan Burçin Terzioğlu ise hala eski aşkı İlker Kaleli’yi sosyal medya hesabından takip ediyor.

Poyraz Karayel isimli dizide tanışıp 3,5 sene aşk yaşayan Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli ile ayrıldığı sırada ilişkilerinin bittiğini fakat düşman olmadıklarını, dost olarak ayrıldıklarını açıklamıştı. Bu konu ile ilgili çok konuşmaya gerek olmadığını ifade eden ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu daha sonra spor eğitmeni olan Umut Duygu ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

İlker Kaleli, 41 yaşındaki eski aşkı başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu ile ayrıldıktan sonra Sıla ile yeni bir birlikteliğe yelken açmış ve ikili sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşmıştı. Instagram hesaplarından yayınladıkları fotoğraflar ile aşklarını ilan eden İlker Kaleli ile Sıla çifti uzun süre magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı.