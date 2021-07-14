Gülşen Transparan Kıyafeti Hakkında Açıklama Yaptı

Usta sanatçı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Alaçatı’da bulunan bir mekanda sahne almış ve sesi ile olduğu kadar transparan kıyafeti ile de gündemde yer almıştı. Ünlü isim, son olarak Alaçatı'da giydiği sahne kostümü ile ilgili açıklamalarda bulundu ve hayranlarından bir kez daha takdir topladı. Başarılı sanatçı ne düşündüğüne, ne giydiğine, nasıl var olmak istediğine ve nasıl yaşadığına sadece ama sadece kendisinin karar verebileceğini söyledi. Gülşen daha sonra yapış olduğu açıklamalarına “Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi” şeklinde sözlerini de ekledi.

45 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülşen, salgın dönemi nedeni ile ara vermiş olduğu konserlerini Alaçatı'da sahne alarak sonlandırdı. Başarılı isim, iki gün önce Alaçatı'da yakın dostu Edis ile beraber sahne aldı ve hayranlarını mutlu etti. Söylemiş olduğu şarkıları ile kendisini dinlemeye gelen sevenlerini eğlendiren başarılı şarkıcı tercih etmiş olduğu kıyafetiyle de geceye damgasını vurdu.

Ünlü isim Alaçatı’da sahne aldığı sırada transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giymiş ve fotoğraflarını da sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Instagram'da paylaşılan fotoğraflar çok sayıda beğeni ve övgü dolu yorumları almış ve sanatçının tarzı da tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada Gülşen'in tarzına destek verenler kadar abartılı bulanlar da yer almış ve ünlü şarkıcı Gülben Ergen de Gülşen'e destek vermişti.

Ozan Çolakoğlu ile evliliğinden Azur Benan isimli bir oğlu bulunan başarılı sanatçı Gülşen, Alaçatı'da sahne aldığı sırada giymiş olduğu kostümü ardından konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yazısı yayınladı. Vermiş olduğu son konserde dilediğini giyme özgürlüğünü kullanarak seçmiş olduğu kıyafet hakkında açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Gülşen, yazdıkları ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Başarılı isim toplum olarak bugün geldiğimiz noktada bazı hatırlatmaları yapmanın inanılmaz iç acıtıcı olduğunu da ifade etti.