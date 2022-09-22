Sigortanız Veya Emekliliğiniz İptal Olabilir: Aman Dikkat, Hemen Bugün Kontrol Edin...

Herkesi ilgilendiren uyarılarda bulunuldu. Eğer internetten veya E devletten sigortanızı kontrol ettiğiniz de s ş k gibi harfler görürseniz sigortanız veya emekliliğiniz iptal olabilir.

Eğer emekli olmak istiyorsanız çalışarak, kendi işinizi yaparak veya isteğe bağlı sigortanız olmak zorunda. İşe ilk girdiğiniz itibaren sigortanız çalışmaya başlar. Sigortamızın gün sayısını e devletten kontrol edebiliyoruz. Sigortamızı e devletten kontrol ederken bazı harfler karşımıza çıkıyor bu harfler emekliliğimizi ve sigortamızı yakından ilgilendiriyor.

SGK Kodlama Yapıyor

Bu harfler S (sahte iş yeri) Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) harfleri ile kodlanıyor şüpheli iş yeri yani Ş harfi o iş yeri hakkında denetim ve inceleme anlamı taşıyor. Denetim geldiğinde bu iş yerinde sahte sigortalı var mı yok mu diye kontrol ediyor. Şüpheli bir durum varsa o kişinin sigortası veya emekliliği iptal oluyor iş yerine de kapatma cezası veriliyor. Eğer şüpheli bir durum yoksa o harfler siliniyor. Yapılan habere göre kontroller yapılmadan da e devletin de Ş harfi olan kişiler emeklilik başvurunda bulunabiliyor ve maaşları da bağlanıyor.

Ancak kontrol edildikten sonra hizmetlerin sahte olması nedeniyle etekliklileri iptal ediliyor, maaşları kesiliyor ve aldıkları bütün paralar geri isteniyor. Bu iş yeriniz de Ş harfiyle gösteriliyorsanız iş yeriniz de sizin adınıza yapılan bildirimler sizin çalışmanıza dayanıyorsa şüphelenecek bir durum yok. Eğer bu harfler sizin karşınıza çıktıysa hiç korkmayın SGK'dan kontrol edebilir ve sonuçları takip edebilirsiniz.

Lütfen Bunlara Dikkat Edelim

Bir iş yerin de lütfen kendinizi çalışmadan sigortalı göstermeyin. Eğer kendi işiniz varsa akraba bile olsa onları sigortalı yapmayın. Etrafta kötü insan çok sizi sigortalı yapacağız derler inanmayın paranızı da kaptırmayın. E devletten sigortanızı sık sık kontrol edin. Bunlara her vatandaşın mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde istenmeyen işler ile karşılaşılabilir.