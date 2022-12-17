Sigortalı olarak çalışan kişilere ödeme! Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası ödemeleri yapacak! Herkes mutlu olacak

Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası sigortalı olarak aynı işyerinde uzun süredir çalışan vatandaşlara yeni bir nakit kampanyası yapacağını ve bu kredi kampanyasında hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. 3 banka üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel müşterilerin, sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda sigorta primlerine göre, maaşlarının 20 katına kadar kredi imkanından faydalanabileceğini söyleyebiliriz. 5000 TL'ye kadar maaş alan vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, eğer cep telefonları üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorlarsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak, 44 25 numarasına mesaj göndererek, Akbank üzerinden ne kadar kredi onay aldıklarını, görebilir.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bu bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, ne kadar kredi onay alacağınızı görebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşları ihtiyaç kredisi ödemesi uygun faiz oranları ile birlikte verilmektedir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, 10 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınızda mesajı sizlere gönderilir.

İŞ BANKASI

iş bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, İş Bankası şubeleri, İş Bankası, resmi internet sitesi ve bu bankada hesabı olan vatandaşlar ise iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir.