23'de resmi gazetede yayımlanan haber ile emekliler havaya uçacak! Emekliye son dakika haberi

Gece yapılan açıklama ile birlikte emekli maaş alan vatandaşlara kamu bankaları tarafından ödenecek olan yeni kredi limiti hazırlandı. 200.000 TL'ye kadar aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan bu başvurularda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları ve emekli maaşları kamu bankaları üzerinde olmaları durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

200000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisiyle birlikte diğer bankalardaki olan güncel kredi kartı ve güncel ihtiyaç kredisi borçlarını da kapatabilirler.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını internet siteleri üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da yapabiliyor.

Emekli maaşınızı ilk defa Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerinde taşımak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar da nakit kredi ödemelerinden faydalanabileceklerdir.

3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç alınabilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır. En yakın banka şubesi üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç alınabilecek ve onaylanan bu krediler, belirtilen politikalar dahlinde kredi ödemesi olarak hesabınıza yatırılacaktır. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, emekli maaş hesabınız üzerinden dilediğiniz zaman 200000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.