Sigortalı olarak çalışan kişilere müjde! Garanti BBVA Bankası 10.000 TL ile 50.000 TL Arasında Ödeme Verecek. Garanti BBVA bankası kampanya duyurdu. 36 ay vadeye kadar ödeme verilecek.

Garanti Bankası üzerinden 10000 TL ile 50000 TL arasında nakit kullanacak olan bireysel müşterilerin banka şubeleri üzerinden başvuru yapabilecekleri gibi, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de 7 gün 24 saat, kredi başvurusu yapabilecektir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden kullanacağınız bu kredilerde, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi olarak ikisini beraber kullanabiliyorsunuz.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden düşük faiz oranları ile kredi kullanabiliyor. 18 yaşından büyük olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin banka kredi puanı 1100 ve üzerindeyse kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar kullanmak için banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvuru yapabiliyor. 50000 TL kredi kullanacak olan kişilerin 36 ay vadeye kadar alacakları bu ihtiyaç kredilerinde banka şartlarına uygun olan kişiler, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu görebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 50000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden işlem yapamayan kişiler bankanın resmi internet sitesi üzerindeki Garanti Bankası kredi başvuru formunu doldurarak ta 50000 TL'ye kadar kredi onayı alıp alamadığını görebiliyor.

Emekli olan kişiler, Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, yüksek limitli ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi ve ipotekli kredi kullanabilirler. Emekli maaşınızı Garanti Bankası şubelerine taşıdıktan sonra kredi başvurusu haricinde banka sizlere 2500 TL'ye kadar da emekli promosyonu imkanı sunmaktadır.