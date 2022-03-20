Emekliye 3000 TL Ödeme Haberi Var! Başvuru Yapan Emekliler TC kimlikle Alacaklar! Emekli olan kişilere 3000 TL veren bankalar hangileridir? Emekli olan kişiler için başlatılan 3000 TL Nakit kampanyasında Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, başvurularının acip kullanmak istiyorlarsa, özel bankalar üzerinden de yapabilecek.

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanya 3000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi olarak gelir belgesiz ve masrafsız olarak kullandırılmaktadır. özellikle emekli maaşını kamu bankalarına taşıyan vatandaşlar ihtiyacı olması durumunda 3000 TL'ye kadar krediyi maaş, taşıma işlemleri sonrasında hemen hesaplarına yatırabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için başlattığı bu kampanyada ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapmaktadır.

Emekli 3000 TL ödeme haberi

Emekli olan vatandaşlar, 3000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman yapabiliyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 3000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden alacakları bu nakit kampanyası ile birlikte başvuruları da 5 dakika içerisinde gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, bankaların mobil uygulamaları haricinde müşteri hizmetleri numaraları üzerinden ve banka ATM'si üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Kamu bankaları haricinde Denizbank ve Akbank üzerinden de başvuru yapmanız mümkündür. Denizbank ve Akbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa o bankanın mobil uygulaması üzerinden veya şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz, başvuru yapabiliyor. yapılacak olan başvuru sonrasında onay alan vatandaşlar hesaplarını atacakları 3000 TL kredilerde 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecek ve ilk taksit ödemesinde erteleme yapabilecektir.