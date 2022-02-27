Sigortalı olarak çalışan kişiler Kimlik Numarasına Göre 32.000 TL ödeme alıyor! Son dakika nakit kampanyası. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kimlik numarasına göre 32 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar Garanti Bankası ve İş Bankası üzerinden başvurularına gerçekleştirerek 36 ay vadeli gelir belgesiz olarak Kredi kullanabilecek.

Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından başlatılan kampanyada Kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak son işyerlerinde üç aydır çalışıyor olması durumunda ve banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması durumunda kredi onayı alacağını söyleyebiliriz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından sizler için başlatılan bu kredi kampanyası 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluştur alarak sizin Kredi puanımıza göre faiz oranlarından yararlanılarak kullandırılacaktır.

Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelen Garanti Bankası ve İş Bankası kredi başvurusu için birden fazla yöntem ile vatandaşlara Kredi imkanı sunmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Garanti Bankası şubelerine veya İş Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunursa 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu görecek ve gelir belgesiz olarak bu kredileri hemen kendi hesaplarına yatırabilecek.

Garanti Bankası ve İş Bankası müşterisi olan vatandaşlar ise kredi kullanmak istiyorlarsa ayrıca bu bankanın internet bankacılığını kullanarak diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası mobil uygulaması veya İş bankası'nın mobil uygulaması olan İşCep üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar şubelere gitmeden hesaplarına ödeme alabiliyor.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların haricinde Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda da aynı kredi kampanyaları ne katılarak emekli maaşları üzerinden ihtiyaç kredisi alacağını söyleyebiliriz.