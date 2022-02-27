Son Dakika! Ev hanımlarına 6700 TL Ödeme Yapıyor

Son zamanlarda ekonomik sıkıntı yaşayan ev hanımları bankalar üzerinden kredi başvurusu yaptıkları zaman maalesef kredi onayı alamıyorlar. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar acil kredi kullanmak istiyorlarsa ve ev hanımı olması durumunda sigortası olmadığı için kredi onayı alamıyor. Ev hanımları için 6700 tl ye kadar ödeme verecek olan bankalar bu kişilerin daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olması ve banka kredi notu yüksek olması durumunda gelir belgesiz olarak imkan sağlayacak. Özel bankalar tarafından başlatılan bu kampanyaya başvuru yapacak olan kişiler uzaktan kredi başvuru yöntemleri ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen görebiliyor.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu açıklamada ev hanımı olan vatandaşlar için kullandırılacak 6700 TL ödemeyi İhtiyaç Kredisi olarak kendi banka mobil uygulaması üzerinden vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı şifresi alarak 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu krediler için başvurunuzu Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden İstediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası haricinde Kredi kullanacak olan vatandaşlar ev hanımı olması ve denizbank'ta hesabı olması durumunda DenizBank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan 55 bin TL'ye kadar yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ayrıca Denizbank'ın SMS kredi servisi olan kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaranızı göndermiş olduğunuz 3280 numarası sizin başvurunuzu alıp hemen Kredi sonucunu sizlere mesaj olarak göndermektedir.

Ayrıca ev hanımı olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa akbank'ın başlatmış olduğu direct uygulaması üzerinden verilen ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak da işlem yapabilir ve kredi kullanabilir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu için Akbank direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra başvurunuzu bu uygulama üzerinden yaparak onay alırsanız hemen hesabınıza yatacak olan parayı kendi Akbank hesabınıza hafta sonu olsa bile ödeme alarak yapabilirsiniz.