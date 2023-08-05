Sigara, en zararlı alışkanlıklardan biri olarak biliniyor. Sigara içmenin pek çok hastalığa yol açtığı biliniyor. Sigara içenlerde kalp krizi, felç, kanser riski de artıyor. Bu nedenle uzmanlar, sigaranın bırakılmasını öneriyor. Sigara içenlerin bütçesi de bir hali zarar görüyor. Sigara içenler her ay yüksek tutarda bir parayı sigara almak için harcıyor. Yapılan zamlarla sigara fiyatları daha da artıyor.

Sigaraya en son Temmuz ayında zam yapıldı. Sigaraya yapılan zamdan sonda yeni bir zam yapılacağı iddia edildi. Vatandaşlar, sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

SİGARAYA 10 TL ZAM GELECEK

Son zamanlarda ortaya atılan iddialara göre sigaraya 10 TL zam yapılacağı söylendi. Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük fiyat 41 TL oldu.

En yüksek sigara fiyatı ise 48 TL’ye çıktı. Ortaya atılan iddialara göre sigara fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

TÜTÜNE 10 TL ZAM GELDİ

Zammın tütün için yapıldığı belirtildi. Tütün fiyatı 55 TL oldu. Geçen Temmuz ayında sigara fiyatları 5 TL artmıştı. Zamlı fiyatları, 10 Temmuz tarihinden itibaren uygulanıyor. En düşük sigara fiyatı 41 TL olarak uygulanıyor. En yüksek fiyat ise 48 TL olarak belirtiliyor.

Günde bir paket sigara içen ayda en az 1230 TL harcama yapıyor. Sigara içenler hem maddi zarara uğruyor hem de sağlıklarını kaybediyor. Sigaranın içerisinde bulunan maddeler, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Sigara içen kişilerin ömrü kısalıyor. Üstelik yaşam kalitesi de bozuluyor. Nefes almada zorlanma, çabuk yorulma, sürekli öksürük gibi günlük hayatı olumsuz etkileyen sorunlar ortaya çıkıyor.

Sigara içenler, zamanla daha kötü hastalıklara da yakalanıyor. Bu nedenle tiryakilerin bir an evvel alışkanlıklarından vazgeçmesinde fayda bulunuyor. Sigara içenlerin işini kolaylaştıracak pek çok bırakma yöntemi bulunuyor. Böylece sigarayı bırakma süreci daha kolay şekilde atlatılıyor.